Él era Charlie Kirk, el activista trumpista que murió baleado en Utah: sus frases más polémicas y cómo ayudó a Trump a reelegirse

Charlie Kirk, activista conservador cercano a Trump, fue asesinado de un disparo en la Universidad de Utah. Tenía 31 años. / Tom Williams

El destacado activista conservador, Charlie Kirk, quien murió al recibir un disparo en el cuello durante un evento en la Universidad de Utah, fue una figura cercana al presidente Donald Trump y muy conocida por sus frases polémicas sobre el aborto, la pandemia de COVID-19, la diversidad racial, y la propagación de teorías de la conspiración.

¿Quién era Charlie Kirk?

Charlie Kirk es originario de Chicago, Illinois, y participó desde la secundaria y manera muy activa en actividades políticas relacionadas con la ideología republicana.

En 2012, al cumplir 18 años, fundó el grupo para organizar a estudiantes universitarios conservadores, llamado Turning Point USA, aunque él mismo no concluyó su educación superior.

Su imagen se propagó a través de la Cadena Fox News, donde ganó una gran popularidad que lo convirtió en referente para los partidarios del presidente Donald Trump.

Se volvió muy cercano a la familia Trump, lo que lo llevó a ser asistente personal de Donald Trump Jr. durante su campaña presidencial de 2016 y cuatro años después, en 2020, fue orador invitado como orador de la Convención Nacional Republicana.

Como figura fundamental del movimiento “Make America Great Again” (MAGA), Charlie Kirk ha dado voz al conservadurismo más tradicional y a la posición populista y nacionalista de Trump.

Charlie Kirk y Donald Trump eran muy cercanos. El activista conservador fue figura clave en la reelección del mandatario estadounidense. Ampliar

Frases más polémicas de Charlie Kirk, trumpista que murió de un disparo en Utah

Las ideas de Kirk, de 31 años, pertenecían al conservadurismo más extremo, expresando posiciones muy criticadas como:

“Las mujeres deberían enfocarse más en tener bebés que en desarrollarse profesionalmente”.

“Tener hijos es más importante que tener una buena carrera”.

“El médico forense sale y dice que la muerte de George Floyd debería considerarse una sobredosis”.

“Vale la pena pagar, por desgracia, algunas muertes por armas de fuego cada año para que podamos tener la Segunda Enmienda y proteger nuestros demás derechos divinos.Es un acuerdo prudente. Es racional”.

“Esto es algo que espero haga que Taylor Swift sea más conservadora. Conéctate más con la realidad… Rechaza el feminismo. Sométete a tu esposo, Taylor. Tú no estás a cargo.”

“El Islam tiene valores de conquista. Buscan apoderarse de tierras y territorios, y Europa es ahora un continente conquistado”.

Charlie Kirk se encontraba dando un discurso en la Universidad de Utah Valley cuando recibió el disparo en el pecho que le causó la muerte. / SOPA Images Ampliar

Cómo ayudó Charlie Kirk a Donald Trump para su reelección

El activista político fue uno de los asistentes recurrentes en los mítines de la campaña de Trump para reelegirse y regresar a la Casa Blanca.

Utilizó su enorme influencia sobre la juventud conservadora para promover el regreso de Trump a la presidencia a través de su organización Turning Point, que tiene presencia en más de 800 centros universitarios de Estados Unidos.

Además, Turning Point tiene una enorme influencia económica pues solo en 2024 logró recaudar 90 millones de dólares.

Durante las elecciones de 2024, Donald Trump obtuvo un mayor apoyo del electorado joven comparado con el año 2020, algo que el mandatario atribuyó a Charlie Kirk, quien hoy murió tras ser baleado en un evento en la Universidad de Utah.

Síguenos en Google News y encuentra más información