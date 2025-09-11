XOCHIMILCO: ¿Qué artistas estarán el 15 de septiembre 2025? Horarios, cartelera, cómo llegar, calles cerradas y dónde ver EN VIVO

La Alcaldía Xochimilco, uno de los rincones más emblemáticos y culturales de la Ciudad de México, se prepara para celebrar el 215 Aniversario de la Independencia de México con una vibrante fiesta patria el 15 de septiembre de 2025. Este evento promete una noche llena de música, tradición y orgullo mexicano en la explanada de la alcaldía. A continuación, te presentamos todos los detalles para que no te pierdas esta celebración: los artistas confirmados, horarios, cartelera, cómo llegar y las calles cerradas.

Si aún no tienes planes para disfrutar de una noche mexicana, la Alcaldía Xochimilco ha preparado una cartelera estelar para amenizar la noche del Grito de Independencia con artistas que pondrán a bailar a todos los asistentes con ritmos de cumbia y música popular.

ARTISTAS CONFIRMADOS PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO

Los festejos en la Alcaldía Xochimilco comenzarán desde el domingo 14 de septiembre con algunas presentaciones culturales como ballet folclórico y para la noche del 15 de septiembre la cartelera estelar estará a cargo de:

Mariana Seoane : Conocida por sus éxitos como “Mermelada” y “Me Equivoqué”, esta cantante y actriz traerá su carisma y energía para encender la fiesta.

: Conocida por sus éxitos como “Mermelada” y “Me Equivoqué”, esta cantante y actriz traerá su carisma y energía para encender la fiesta. Jorge Carmona “La Voz del Barrio”: Un exponente de la cumbia que promete un espectáculo lleno de ritmo y tradición.

Ambos artistas se presentarán en la explanada de la Alcaldía Xochimilco, garantizando una noche inolvidable con música que hará vibrar a chicos y grandes.

¿A QUÉ HORA EMPEZARÁ LA FIESTA PATRIA EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO?

El evento principal está programado para el 15 de septiembre de 2025 a partir de las 21:00 horas, momentos antes de la tradicional ceremonia del Grito de Independencia, que se llevará a cabo en la explanada de la alcaldía. La cartelera incluye:

21:00 horas : Inicio de los conciertos con Mariana Seoane y Jorge Carmona .

: Inicio de los conciertos con y . 23:00 horas (aproximadamente): Ceremonia del Grito de Independencia , encabezada por las autoridades de la alcaldía , seguida de un espectáculo de fuegos artificiales.

(aproximadamente): Ceremonia del , encabezada por las autoridades de la , seguida de un espectáculo de fuegos artificiales. Además, desde el 14 de septiembre, Xochimilco ofrecerá actividades culturales, artísticas y deportivas, como exposiciones artesanales y presentaciones de mariachis.

¿CÓMO LLEGAR A LA EXPLANADA DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO?

La explanada de la Alcaldía Xochimilco está ubicada en Avenida Guadalupe I. Ramírez, número 4, Colonia El Rosario, Xochimilco, Ciudad de México.

Transporte Público:

Metro : La estación más cercana es Tasqueña (Línea 2 del Metro) .

: La estación más cercana es . Tren Ligero : La estación Xochimilco es una excelente opción.

: La estación es una excelente opción. Autobuses y colectivos: Diversas rutas que circulan sobre Calzada de Tlalpan pasan por el centro de Xochimilco.

Vehículo Particular:

Desde el centro de la Ciudad de México , toma la Calzada Tlalpan hacia el sur y sigue las indicaciones hacia Xochimilco .

, toma la hacia el sur y sigue las indicaciones hacia . Otra opción es la Avenida Periférico Sur, que conecta con la carretera a Xochimilco.

El Gobierno de la Ciudad de México ha asegurado que habrá transporte público disponible durante la noche.

CALLES CERRADAS Y RECOMENDACIONES DE MOVILIDAD EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO

Aunque no se han especificado las calles cerradas exactas para el 15 de septiembre de 2025 en Xochimilco, es común que durante las Fiestas Patrias se implementen cierres viales de circulación en la Avenida 16 de Septiembre y en las inmediaciones de la explanada de la alcaldía.

RECOMENDACIONES

Llega temprano.

Consulta redes sociales de la Alcaldía Xochimilco .

de la . Evita circular por el centro.

Toma precauciones de seguridad.

De este modo, para este 15 de septiembre, la Alcaldía Xochimilco será el lugar perfecto para celebrar la Independencia de México con los conciertos gratuitos de Mariana Seoane y Jorge Carmona, una emotiva ceremonia del Grito y un ambiente lleno de tradición.