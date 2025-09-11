Lanzan nueva tarjeta de movilidad integrada virtual; ¿Cuándo podrás tramitarla?

El Gobierno de la Ciudad de México anunció algunas novedades en la tarjeta de movilidad integrada que será completamente virtual que podrá utilizarse desde cualquier dispositivo móvil. Te contamos de qué va y qué pasará con la tarjeta de plástico.

Todo lo que debes saber sobre la nueva tarjeta de movilidad integrada de la CDMX

En días recientes, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha anunciado la implementación de una tarjeta de movilidad integrada virtual, con la cual, podrás evitar filas, recargar y utilizar sin necesidad de buscar efectivo. De acuerdo con las mismas autoridades, mencionaron que esto es una innovación para la capital y que además, facilitará el ingreso de los usuarios.

Por el momento no dieron más información sobre cómo se va a cargar o en qué servicios de transporte se podrá utilizar, sin embargo, muchos especulan que será con tarjeta de crédito o débito y que se podrá pagar enseñando el celular.

Brugada mencionó que: “El desarrollo de esta tarjeta virtual representa un paso clave hacia la diversificación de métodos de pago, al eliminar barreras relacionadas con la adquisición, recarga o mantenimiento de tarjetas físicas, especialmente en zonas con baja cobertura de puntos de recarga“.

Asimismo, mencionaron que la nueva tarjeta de movilidad integrada se encuentra en etapa de pruebas y reportan que tiene un 80% de avance. Así que solo queda esperar para que las autoridades den luz verde a esta nueva forma de movilidad en el transporte de la CDMX.

Con una sola tarjeta puedes acceder a todo el sistema de transporte público de la ciudad, la Tarjeta de #MovilidadIntegrada.



¿Ustedes cuál usan?🚲🚍🚡 pic.twitter.com/iUbZXoNJTi — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 31, 2022

¿Cuánto cuesta la tarjeta de movilidad integrada de plástico?

La tarjeta de movilidad integrada se compra y recarga en máquinas expendedoras o en taquillas del transporte público y tiene un costo de $15 y puedes tener un costo máximo de $500 mexicanos.

Con ella puedes tener acceso a distintos transportes en la capital como:

Metro

Metrobús

Ecobici

Cablebús

Tren Ligero

Trolebús

RTP

Las recargas se hacen en cada estación de los transportes como metro, metrobús o tren ligero, ya sea en taquillas o en las máquinas, recuerda que a veces puedes pagar con tarjeta o en efectivo.

