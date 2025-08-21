Reabren estaciones del Tren Ligero; ¿Cuáles permanecen cerradas por remodelación?

Desde el pasado 28 de julio, algunas estaciones del Tren Ligero al sur de la CDMX cerraron debido a remodelaciones para que quede listo para el Mundial de 2026, sin embargo, desde el 20 de agosto, algunas de las estaciones reanudaron servicio. Te contamos cuáles reabrieron y qué otras permanecen cerradas.

¿Cuáles son las estaciones que reabrieron del Tren Ligero?

Luego de casi un mes de cinco estaciones cerradas de dicho transporte público, se reabrieron unas cuantas que ya están listas para mejorar el servicio. Desde el mes pasado, se dió aviso a los usuarios del Tren Ligero que se cerrarían estaciones para ampliar la capacidad de viajes que se hacen a diario, por ende, habría apoyo del RTP gratuito.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Tarjeta Incluyente en CDMX 2025: Requisitos para tramitarla y viajar en transporte público GRATIS

El tramo que se encontraba cerrado iba de Tasqueña a Xotepingo, por lo que las estaciones del Tren Ligero que reabrieron son:

Xotepingo

La Virgen

Ciudad Jardín

Las Torres

La única estación que permanece cerrada es Tasqueña, esto con el fin de ampliar y renovar las instalaciones de la base del Tren Ligero. Asimismo, no se sabe hasta cuándo estará inhabilitada, sin embargo, de Tasqueña a Las Torres, habrá servicio de apoyo gratuito con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

AVISO



Tren Ligero



Se concluyeron los trabajos y las pruebas dinámicas de la colocación del juego de cambio de vía, por lo que a partir de mañana la operación del servicio del tren será de la Terminal Xochimilco a Las Torres y el servicio de apoyo de @RTP_CiudadDeMex de Las… pic.twitter.com/hyPBdgT3h0 — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) August 20, 2025

De acuerdo con el comunicado que lanzaron a través de sus redes sociales oficiales, mencionaron que: “Se concluyeron los trabajos y las pruebas dinámicas de la colocación del juego de cambio de vía, por lo que a partir de mañana la operación del servicio del tren será de la Terminal Xochimilco a Las Torres”

Así que si viajas diario en este transporte, toma precauciones y sal con tiempo para que estas obras no arruinen tu viaje.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Baches en CDMX: Todo lo que necesitas saber para reportarlos y el nuevo programa de bacheo