Colocan ‘Antimonumento por Palestina’ en la CDMX; ¿Qué es lo que representa?

El domingo 17 de agosto, se realizó una marcha en pro de Palestina en CDMX para pedir un alto al genocidio y alto al fuego a ese país. Distintos activistas colocaron un antimonumento junto con otras actividades por Gaza, te contamos qué significa y qué hay detrás de toda la protesta.

¿Qué significa un antimonumento en pro de Palestina?

Desde el sábado 16 de agosto, se convocó a través de redes sociales, a una jornada cultural en apoyo al pueblo palestino para frenar el genocidio que se vive en esa parte del mundo. Todo con el fin de simbolizar un apoyo en el marco del Encuentro Nacional de Solidaridad con Palestina y los Pueblos que Resisten contra el Sionismo.

La cita fue en la Alameda Central y se gritaron distintas consignas y exigencias para que el gobierno rompa relaciones con Israel. Poco después, integrantes del colectivo Alianza Latinoamericana por Palestina contra el Apartheid, colocaron la estructura metálica que mide poco más de dos metros con una placa donde se lee lo siguiente:

<b>Este antimonumento reafirma la dignidad, la resistencia, la libertad de autodeterminación del pueblo palestino. Aunque se empeñen en arrasar su tierra, la memoria palestina es más fuerte y los Insumisos del Sur Global plantamos hoy, en el corazón de la Ciudad de México, esta puerta abierta a la vida, que se suma a la ruta de la memoria que resiste </b> — Activistas

Esta protesta fue completamente pacífica, sin embargo, los mismos activistas mencionaron intimidaciones frente al antimonumento. Aún no se sabe si se dejará ahí o se moverá pero, lo que tienen en claro, es que las firmas recaudadas se harán llegar a las autoridades para que puedan romper relaciones con Israel y reconocer a Palestina como un estado libre.

Finalmente, anunciaron guardias los mismos activistas para vigilar el antimonumento en pro de Palestina mientras se dejan ofrendas como apoyo tanto a los activistas como a los ciudadanos de dicho país.

