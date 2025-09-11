Horarios del transporte público en la CDMX el 16 de septiembre 2025

El 15 y 16 de septiembre son fechas importantes para los mexicanos, por lo que el transporte público tendrá modificaciones en sus horarios, pues el 16 de septiembre se considera festivo.

Además, el Zócalo de la CDMX estará cerrado con motivo del Desfile Cívico Militar de la Independencia. Te dejamos todos los horarios de los distintos transportes públicos que ofrecerán servicio.

¿Cuál es el horario en que dará servicio el transporte público el 16 de septiembre?

El 16 de septiembre sí se considera día oficial de descanso, por lo que, de acuerdo con las autoridades correspondientes:

Metro: 07:00 AM a 00:00 hrs

Metrobús: 05:00 AM a 00:00 hrs

Tren Ligero: 07:00 AM a 23:30 hrs

Cablebús: 07:00 AM a 23:00 hrs

RTP: 06:00 AM a 00:00 hrs

Recuerda salir con tiempo si es que lo harás para buscar la mejor ruta y que nada complique tu regreso a casa. Asimismo, habrá que estar al pendiente de todas las vialidades que puedan cerrar por las fiestas patrias.

