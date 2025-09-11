¿Cuál es el horario del Metro y Metrobús en CDMX para el 15 de septiembre 2025?

Este año se cumplen 215 años desde que se dio el grito de la Independencia de México a cargo del héroe de la patria Miguel Hidalgo. Y claro, para los mexicanos es una celebración liberarse de la colonización del reinado de España.

Debido a esto habrá celebraciones en algunas alcaldías, organizadas por cada demarcación, por lo que te dejamos qué calles y vialidades importantes estarán cerradas por el primer grito de la Independencia que dará la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Qué horarios tendrán el metro, metrobús y otros transportes este 15 de septiembre?

Es importante mencionar que aunque el 15 de septiembre no es un día festivo oficial, con motivo de las distintas fiestas patrias el transporte de la capital tendrá modificaciones en su horario, es decir:

Metro : Desde las 5:00 AM hasta la 1:00 AM en las líneas 2,3,8,9 y B; las demás operarán con el horario regular de 5:00 AM a 00:00 hrs

: Desde las 5:00 AM hasta la 1:00 AM en las líneas 2,3,8,9 y B; las demás operarán con el horario regular de 5:00 AM a 00:00 hrs Metrobús: Desde las 4:30 AM a las 00:00 hrs, solamente habrá modificaciones en la línea 4 ruta Sur, que cerrará a las 17:00 hr; la línea 6 y 7 a partir de las 14:00 hrs.

Desde las 4:30 AM a las 00:00 hrs, solamente habrá modificaciones en la línea 4 ruta Sur, que cerrará a las 17:00 hr; la línea 6 y 7 a partir de las 14:00 hrs. Tren Ligero : Desde las 5:00 hasta las 23:30 hrs, recuerda que la única estación que sigue sin funcionar es Tasqueña por remodelación

: Desde las 5:00 hasta las 23:30 hrs, recuerda que la única estación que sigue sin funcionar es Tasqueña por remodelación RTP: Desde las 5:00 AM hasta las 00:00 hrs

Desde las 5:00 AM hasta las 00:00 hrs Cablebús: Desde las 5:00 AM hasta las 23:00 hrs

Finalmente, los transportes que sufrirán más modificaciones es el metro y metrobús.

¿Qué calles y vialidades estarán cerradas por los festejos del 15 de septiembre 2025?

De acuerdo con las autoridades correspondientes, la plancha del Zócalo estará completamente cerrada para que toda la gente pueda asistir sin algún problema, por lo que desde las 8:00 AM estará cerrado el Zócalo.

Se dice que las calles aledañas que estarán cerradas son:

Av. 20 de Noviembre

Tacuba y Monte de Piedad

Av. José Maria Pino Suárez y Venustiano Carranza

5 de Mayo y Palma

