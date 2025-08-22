Gobernación perfila relevo en Comisión Nacional de Búsqueda; 27 aspirantes cumplen requisitos

La titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer los avances del proceso de la consulta para quien quede al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, anunció que 27 personas cumplieron con los requisitos establecidos en la consulta pública para ocupar la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

En conferencia de prensa, detalló que entre el 28 y el 30 de agosto se recibirán comentarios de colectivos y organizaciones sobre las candidaturas, mientras que del 31 de agosto al 9 de septiembre se realizarán entrevistas y evaluaciones de idoneidad. El 10 de septiembre, dijo, los perfiles más aptos serán entregados a la presidenta Claudia Sheinbaum para su análisis.

Consejo Nacional Ciudadano pendiente

Rodríguez recordó que aún se espera la designación en el Senado de quienes integrarán el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, que contará con cinco familiares de personas desaparecidas y cuatro especialistas en derechos humanos, búsqueda de personas e investigación de delitos relacionados con desaparición forzada.

Extorsión y próximo informe

La secretaria de Gobernación señaló que, para el próximo periodo de sesiones del Congreso, no se contempla presentar alguna iniciativa preferente, aunque se buscará avanzar en la reforma contra la extorsión.

Finalmente, recordó que el 1 de septiembre acudirá a la Cámara de Diputados a entregar por escrito el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.