Cártel del huachicol fiscal: investigación revela red con políticos y altos mandos navales de más de un sexenio: Fátima Monterrosa

La red de oficiales de la Marina y funcionarios de Aduanas, conocida como "Los Primos", lavó millones de pesos a través de bancos, aseguradoras y casinos

Cártel del huachicol fiscal va más allá de los sobrinos políticos del almirante secretario Rafael Ojeda, hay gente muy poderosa involucrada desde hace más de un sexenio, aseguró la periodista Fátima Monterrosa en entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin.

Recordó que su investigación comenzó a mediados de marzo antes de que el gobierno diera a conocer el decomiso de 10 millones de litros de combustible en el puerto de Tampico y un decomiso en Altamira de armas y combustible almacenado.

En Guaymas, recordó que vio algo extraño, la descarga de combustible, pipas y tractocamiones ingresaban y salían, por lo que comenzó el rastreo de estos vehículos y los nombres de las empresas rotuladas en las pipas. Y en Tampico había una actividad similar.

Con esos antecedentes, y evidencias, se decidió la publicación de estos datos; reconociendo que el sistema de prestanombres para el “contrabando de combustible” permitía el cruce inicialmente de pipas por la frontera en Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico.

Roberto blanco Cantú apareció en el acta constitutiva de Metro Fletes. Pero no aparecía, físicamente, era unas personas que en Estados Unidos se convirtió en Roberto Brown Cantú, indagando, el hermano de este sujeto, Rigoberto, fue procesado en Estados Unidos, pero continúa libre en México y pertenece al Cártel del Golfo.

Detalló que este dentro de esa causa penal había políticos de Tamaulipas quienes habrían aportado recursos para comprar pipas.

Roberto Blanco Cantú y hasta el Rancho Izaguirre

Roberto Brown Cantú es un chavo de 30 años de edad que operaba en una de las oficinas más lujosas de San Pedro Garza García y es “El Señor de los Buques”, quien metía a los puertos de Tampico, Altamira, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Ensenada y Guaymas, en donde “las pipas entraban como si fuera su casa”, todos puertos sin infraestructura para el manejo de descarga de combustible, y aseguró que hasta ese momento no tenían idea de que “altos mandos de la Marina estuvieran involucrados”.

En marzo, dijo, publicamos el embarque del Thor Agnes, en Guaymas, mismo que habría descargado también en Ensenada como parte de “un negocio multimillonario”.

Usaron a muchos jóvenes estudiantes para hacer estas empresas, muy cerca del TEC de Monterrey, señaló.

Don Hook, a quien le dio un paro cardíaco, José Isabel Murguía Santiago, quien resultó ser el hermano del alcalde de Teuchitlán, José Asunción Murguía Santiago, implicado y detenido por el caso del Rancho Izaguirre, quien forma parte de Mefra Fletes y Autolíneas Roca, dueños de las pipas.

“No son solo los sobrinos, arriba de ellos hay gente muy poderosa, esto lleva más de seis años” afirmó Fátima, incluso reveló que existe “El Señor de los Barcos” otro joven que estaría relacionado con la familia Jensen. “La denuncia realizada por Pemex sobre el trasiego de combustible, viene de hace más de 10 años”, reconoció la periodista.