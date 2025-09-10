Tren Ligero suspende operaciones por intensas lluvias

Unidades de la SSC apoyan a los usuarios del Tren Ligero afectados por la suspensión del servicio.

Las intensas lluvias en Tlalpan registradas durante la noche y madrugada provocaron la suspensión del servicio en la Línea 1 del Tren Ligero de la Ciudad de México. El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que la acumulación de agua en el cruce de Tlalpan y San Juan de Dios, obligó a detener la circulación normal.

¿Cómo funciona el servicio provisional del Tren Ligero?

De acuerdo con el STE, se implementó un esquema temporal de transporte: de Tasqueña a Las Torres mediante unidades de la RTP y de Las Torres a Estadio Azteca con tren ligero. Sin embargo, los usuarios reportaron que el servicio resultó insuficiente ante la alta demanda.

¿Qué apoyo brindaron las autoridades capitalinas?

Ante la suspensión parcial del Tren Ligero, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó elementos y unidades menores para apoyar el traslado de pasajeros afectados. Aun así, en redes sociales se multiplicaron las quejas por retrasos y saturación en los puntos de transferencia.

Las autoridades capitalinas señalaron que el servicio será restablecido en cuanto las condiciones de la vía lo permitan, y pidieron a los usuarios tomar previsiones en sus traslados.