Así se ve la Ciudad de México bajo el agua; la impresionante imagen creada por IA

La Ciudad de México vive otra prueba de su vulnerabilidad ante las lluvias intensas que se han registrado en los últimos días. En el Centro Histórico, el Zócalo aparece inundado, recordando la antigua ciudad flotante de Tenochtitlán. Los adoquines han desaparecido bajo el agua y un mástil con la bandera de México apenas y sobre sale junto con las columnas de la Catedral.

Lo cierto es que esto no ha sucedido. Pero con las fuertes lluvias que han golpeado la ciudad, el escenario no es pero que nada descabellado. Una imagen hecha con IA, específicamente con Grok, ha dado perspectiva de lo que pudiera pasar si la CDMX colapsa y vuelve a sus orígenes, la ciudad construida sobre un lago, en un inesperado revés de la naturaleza.

Puede que la imagen impresione, pero imaginar las consecuencias de lo que pudiera pasar se vuelve un escenario aún peor. Autos detenidos, negocios con entrada anegada y peatones sorteando corrientes improvisadas mientras la lluvia no da tregua. Los edificios históricos, que normalmente dominan la plaza, portentosos, ahora parecen flotar entre reflejos y sombras grises.

En la vida real, las autoridades de la Ciudad de México han alertado sobre riesgos de deslaves menores, caídas y obstrucción vial. Equipos de emergencia trabajan para desazolvar alcantarillas y mantener abiertas las rutas de transporte público, aunque algunas estaciones de Metro y Metrobús han reportado afectaciones temporales.

Vecinos del centro y colonias aledañas relatan inundaciones en bajos y semisótanos, mientras que los comerciantes enfrentan pérdidas materiales y alteraciones en la logística de sus negocios. La ciudad, acostumbrada a lluvias intensas, muestra de nuevo la fragilidad de su infraestructura ante fenómenos cada vez más frecuentes.

Los pronósticos indican que las precipitaciones continuarán en las próximas horas, obligando a autoridades y ciudadanos a mantenerse alerta y a priorizar la movilidad segura sobre la rutina diaria.