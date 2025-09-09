Carlo Acutis: Los milagros que lo canonizaron como el primer santo milenial de la Iglesia católica

Carlo Acutis: Los milagros que lo canonizaron como el primer santo milenial / Christopher Furlong

Con miles de jóvenes reunidos en la Plaza de San Pedro, el papa León XIV presidió la ceremonia de canonización que convirtió a Carlo Acutis en el primer santo milenial de la Iglesia católica.

¿Quién fue Carlo Acutis, el primer santo milenial de la Iglesia católica?

Se trata de un adolescente italiano que murió a los 15 años, víctima de leucemia. Sin embargo, en vida aprovechó sus conocimientos de informática y tecnología para difundir la Biblia. Incluso llegó a crear una página web en la que documentaba milagros, de acuerdo con CNN. Por ello, hoy es conocido como el “influencer de Dios” y considerado un pionero del evangelio digital.

De acuerdo con los periodistas Christopher Lamb, Javier Romero y Rocío Muñoz, Carlo nació en 1991 en una familia acomodada, aunque sus padres no practicaban religión alguna, él comenzó a evangelizar gracias a su niñera, Beata Sperczynska, de origen polaco y ,con el tiempo, su madre terminó convirtiéndose al catolicismo, inspirada por la fe de su propio hijo.

Carlo Acutis murió en 2006, a los 15 años, víctima de leucemia. / Laura Lezza

Además de su gran habilidad con las computadoras, el joven también se dedicó a ayudar a otros, pues, por ejemplo, utilizaba su propio dinero para apoyar a personas sin hogar en Milán, defendía a quienes sufrían acoso escolar y acompañaba a conocidos cuyos padres atravesaban un divorcio.

Sin embargo, en 2006, fue diagnosticado con leucemia y murió poco después. Entonces, su cuerpo fue trasladado a Asís, donde descansa en la iglesia de Santa María Maggiore y puede ser visto por los peregrinos que visitan el lugar. Doce años más tarde, su cuerpo fue exhumado, colocado bajo una cubierta de cera y depositado en un sarcófago de vidrio.

Los milagros que llevaron a su canonización

En 2020 el joven fue beatificado luego de que, en Brasil, un niño con un defecto congénito en el páncreas se curó. Tres años más tarde, en 2023, el Vaticano le atribuyó un segundo milagro, cuando una joven oriunda de Costa Rica se recuperó de un traumatismo craneal que había sufrido en Florencia.

