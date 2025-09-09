Con Cultura de paz, UNAM impulsa formación en jóvenes para reconstruir el tejido social: Leonardo Lomelí
El rector de la UNAM, destacó la importancia de fomentar la cultura de paz desde la educación temprana, especialmente entre los jóvenes, para contrarrestar el individualismo y fortalecer la convivencia armónica en el país.
Primera semana nacional de cultura de paz
El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, subrayó que “la paz no es solamente la ausencia de guerra”, sino un estado de ánimo que vela por el bienestar individual y comunitario, con disposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones constructivas frente a los problemas sociales.
Jóvenes: eje central de la cultura de paz
Con más de 100 mil estudiantes de bachillerato, la estrategia se centra en sensibilizar a las nuevas generaciones sobre la importancia de procesar las diferencias mediante el diálogo y evitar la confrontación.
Se ha acentuado el individualismo y hemos perdido la importancia de vivir en comunidad”— Reconoció el Rector Lomelí.
Resaltó que los jóvenes enfrentan crisis de expectativas que pueden agravarse si no cuentan con orientación y redes de apoyo.
Conferencias y educación para la convivencia
El Primer Festival de Cultura de Paz de la UNAM que inicia este 9 de septiembre, tendrá un programa que combina conferencias, paneles y actividades educativas y científicas sobre paz, violencia social, resistencia y construcción de la comunidad.
De acuerdo con el rector de la UNAM, se busca impulsar consensos en lugar de polarización es clave para avanzar en la reconstrucción del tejido social en México, y crear un ambiente más propicio para el desarrollo colectivo.