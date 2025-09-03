Guillermo del Toro abre las puertas de su universo creativo con una subasta

Subastarán objetos que Guillermo del Toro ha utilizado en sus películas / Amanda Edwards

Guillermo del Toro ha tomado una de las decisiones más difíciles de su vida, y es que subastará piezas clave que ha utilizado para sus pelis de la colección de su propiedad conocida como Bleak House o Casa Desolada. Te contamos cómo podrás participar y qué objetos serán los elegidos.

¿Cuándo será la subasta de Guillermo del Toro?

De acuerdo con varios medios estadounidenses, quien organizará la subasta es Heritage Auctions, una de las casas de subastas más grandes del país vecino. Y esto representa una oportunidad única para los fanáticos y coleccionistas para adentrarse en el mundo del director.

La decisión de Guillermo del Toro se dio después de que los incendios forestales en California pusieran en riesgo su hogar y su invaluable acervo. Esta experiencia lo hizo reflexionar sobre la importancia de compartir y preservar este legado para las futuras generaciones, garantizando que su colección sobreviva más allá de su propia custodia.

Esta es solo la primera de tres subastas que se extenderán hasta el 2026. Los lotes de esta primera edición incluyen bocetos conceptuales de:

‘Cronos’ (1992)

Utilería de ‘Hellboy II’ (2008)

Maquetas originales del Hombre Anfibio de ‘La forma del agua’.

Piezas de ‘El laberinto del fauno’

Bocetos del Hombre Pálido

La cita es a partir de las 11:00 horas en la galería de esta reconocida casa de subastas el próximo 26 de septiembre de 2025.

¿Cómo participar en la subasta de Guillermo del Toro?

Si eres fan de Guillermo del Toro y te interesa adquirir alguna de las piezas de su colección, puedes participar en la subasta de varias maneras. Los interesados podrán pujar en persona, por teléfono, correo o a través de la página web oficial de Heritage Auctions. Si quieres asegurar tu pieza, la página ya permite realizar apartados anticipados que se cerrarán minutos antes del inicio del evento.

Esta subasta es una ocasión histórica para los coleccionistas y amantes del género, una oportunidad para llevarse a casa un fragmento del universo de uno de los cineastas más influyentes de nuestro tiempo.

