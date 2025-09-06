Cutzamala en recuperación histórica: supera el 75% de almacenamiento

Los niveles de almacenamiento de las presas que abastecen al sistema Cutzamala se recuperan

El Sistema Cutzamala, fuente vital de agua para el Valle de México, ha alcanzado un hito histórico al superar el 75% de su capacidad de almacenamiento.

Este nivel, impulsado por las intensas y constantes lluvias de las últimas semanas, lo posiciona como el más alto registrado en los últimos cinco años.

¿Cuál es el nivel actual del Sistema Cutzamala y qué proyecta la Conagua?

Según reportes oficiales de la Conagua, el almacenamiento total del sistema se situó en 75.53% al corte más reciente, una cifra que contrasta drásticamente con los niveles críticamente bajos registrados en el año anterior. La presa de Valle de Bravo es la que muestra la mayor recuperación, superando el 81% de su llenado.

💧El sistema de presas Cutzamala se encuentra al 75.53% de su capacidad.



Este aumento representa una victoria significativa sobre la sequía que amenazó con un “día cero” en la metrópoli, y se alinea con las previsiones de la Conagua, que pronostican que la tendencia de crecimiento podría continuar. En un escenario optimista, el sistema podría cerrar la temporada de lluvias con niveles cercanos al 85% de su capacidad.

¿Qué factores explican la recuperación del sistema hídrico?

El notable incremento en las presas del Sistema Cutzamala se atribuye directamente a las fuertes precipitaciones que han impactado el centro del país. Las lluvias de las últimas semanas, y particularmente los aguaceros registrados en los últimos días, han permitido una captación de millones de metros cúbicos de agua, revirtiendo la crítica situación de 2024.

Para los habitantes de la Ciudad de México y el Estado de México, este repunte en el almacenamiento del sistema, que abastece hasta un 25% del agua que consumen, garantiza una mayor estabilidad en el suministro y una perspectiva mucho más favorable de cara a la temporada de estiaje.

