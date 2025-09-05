Visita de Marco Rubio a México marca relanzamiento de cooperación bilateral: Arturo Sarukhán

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el exembajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán explicó que parte del cambio en la cooperación se debe a la presión ejercida por Estados Unidos, visible en acciones como el traslado de 55 narcotraficantes a ese país o la reciente operación militar en aguas venezolanas, vista como advertencia si no se avanza en acuerdos.

“Ya se había tardado el secretario en hacerlo. Es la primera vez que un secretario de Estado tarda tanto en visitar México, pero es muy importante que finalmente ocurriera”, subrayó.

Cambio en la estrategia de seguridad

El exembajador apuntó que, en la práctica, México ha modificado su estrategia de seguridad, dejando atrás el enfoque de “abrazos, no balazos” y colaborando más estrechamente con agencias estadounidenses.

Aunque el foco principal fue la seguridad, el Departamento de Estado también expresó preocupación por las barreras no arancelarias que afectan el comercio, un tema que podría resurgir con la revisión del T-MEC.

Sarukhán descartó una intervención militar terrestre de Estados Unidos en México, citando la postura de Donald Trump de retirar tropas. No obstante, advirtió que podría mantenerse sobre la mesa la posibilidad de ataques aéreos con drones o misiles contra objetivos del crimen organizado, además de filtraciones de inteligencia a través de agencias estadounidenses.

