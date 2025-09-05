;

  • 06 SEP 2025, Actualizado 02:19

Seguro de Desempleo: Este es el único día para registrarse y recibir casi $4000 por tres meses

El apoyo económico sirve para cubrir los gastos de búsqueda de empleo formal de la persona beneficiaria

Seguro de Desempleo

Seguro de Desempleo / Nico De Pasquale Photography

Fernanda Garrido Arellano

El Seguro de Desempleo forma parte de un programa que busca la protección social de las personas que se encuentran desempleadas. Esto con el fin de que puedan cubrir sus gastos mientras buscan empleo formal. Te contamos cuándo es el único día en que abren el registro para el apoyo económico.

¿Cuándo se abre el registro para el Seguro de Desempleo en CDMX?

El Seguro de Desempleo es un programa desarrollado por el gobierno de la capital que busca que las personas sin empleo de entre 18 y 64 años 9 meses, puedan acceder a un beneficio económico de $3,439.46 mexicanos por tres meses. Es importante mencionar que las mismas autoridades hicieron hincapié que solamente se podrá solicitar dicho programa en dos ocasiones de su vida laboral.

El programa abrirá el registro el próximo martes 9 de septiembre a partir de las 00:00 hrs hasta las 11:59 hrs. Recuerda que el programa tiene este único día y no hay otros extemporáneos para poder ingresar de nuevo hasta pasados los tres meses de este registro.

El programa contribuye con el desarrollo de habilidades para el empleo a través de la concertación de cursos de capacitación, e implementa acciones de vinculación labor.

Seguro de Desempleo

Requisitos para el Seguro de Desempleo

El apoyo económico va dirigido para aquellas personas trabajadoras que no cuentan con los siguientes documentos:

  • Constancia de semanas cotizadas en el IMSS
  • Expediente electrónico único del ISSSTE
  • Contancia laboral que expida el patrón o escrito inicial de demanda laboral promovida por una autoridad competente

Este programa, de acuerdo a las autoridades correspondientes, garantiza un enfoque integral y equitativo, dirigido a atender las necesidades de las personas desocupadas en la CDMX, priorizando a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad y adaptándose a las circunstancias específicas de cada sector de la población.

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¿Adiós propinas? Diputados aprueban salario mínimo para trabajadores que ganan por gratificación de clientes

Requisitos y registro al programa de Desempleo para el Bienestar en Edomex 2025. / FJZEA

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad