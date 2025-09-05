Seguro de Desempleo: Este es el único día para registrarse y recibir casi $4000 por tres meses

El Seguro de Desempleo forma parte de un programa que busca la protección social de las personas que se encuentran desempleadas. Esto con el fin de que puedan cubrir sus gastos mientras buscan empleo formal. Te contamos cuándo es el único día en que abren el registro para el apoyo económico.

¿Cuándo se abre el registro para el Seguro de Desempleo en CDMX?

El Seguro de Desempleo es un programa desarrollado por el gobierno de la capital que busca que las personas sin empleo de entre 18 y 64 años 9 meses, puedan acceder a un beneficio económico de $3,439.46 mexicanos por tres meses. Es importante mencionar que las mismas autoridades hicieron hincapié que solamente se podrá solicitar dicho programa en dos ocasiones de su vida laboral.

El programa abrirá el registro el próximo martes 9 de septiembre a partir de las 00:00 hrs hasta las 11:59 hrs. Recuerda que el programa tiene este único día y no hay otros extemporáneos para poder ingresar de nuevo hasta pasados los tres meses de este registro.

El programa contribuye con el desarrollo de habilidades para el empleo a través de la concertación de cursos de capacitación, e implementa acciones de vinculación labor.

Requisitos para el Seguro de Desempleo

El apoyo económico va dirigido para aquellas personas trabajadoras que no cuentan con los siguientes documentos:

Constancia de semanas cotizadas en el IMSS

Expediente electrónico único del ISSSTE

Contancia laboral que expida el patrón o escrito inicial de demanda laboral promovida por una autoridad competente

Este programa, de acuerdo a las autoridades correspondientes, garantiza un enfoque integral y equitativo, dirigido a atender las necesidades de las personas desocupadas en la CDMX, priorizando a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad y adaptándose a las circunstancias específicas de cada sector de la población.

