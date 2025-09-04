Regresa Radiohead a los escenarios: TODAS las fechas, ciudades y cómo comprar los boletos en septiembre 2025

Radiohead regresa a los escenarios en 2025: TODAS las fechas, ciudades y cómo comprar los boletos / Scott Dudelson

A poco menos de un mes del lanzamiento de Hail to the Thief Recordings 2003-2009, una colección de interpretaciones en vivo del disco lanzado originalmente el 9 de junio de 2003, Radiohead sorprendió al anunciar una serie de fechas en las que se presentará en distintas ciudades.

“El año pasado nos juntamos para ensayar, solo por diversión. Después de una pausa de siete años, fue genial volver a tocar las canciones y reconectar con una identidad musical que se ha arraigado profundamente en nosotros cinco”, escribió la banda en redes sociales.

Agregaron “también nos dieron ganas de tocar algunos conciertos juntos, así que esperamos que puedas asistir a alguna de las próximas fechas.”

Todas las fechas de Radiohead en 2025

Hay programados 20 conciertos en cinco ciudades de Europa: Madrid, Bolonia, Londres, Copenhague y Berlín. Y aunque México no está en la lista, la banda dejó abierta la posibilidad que haya más presentaciones.

4, 5, 7 y 8 de noviembre en el Movistar Arena, Madrid, España

14, 15, 17 y 18 de noviembre en la Unipol Arena, Bolonia, Italia

21, 22, 24 y 25 de noviembre en The O2, Londres, Reino Unido

1, 2, 4 y 5 de diciembre en el Royal Arena, Copenhague, Dinamarca

8, 9, 11 y 12 de diciembre en el Uber Arena, Berlín, Alemania

¿Dónde comprar los boletos?

Para conseguir tus entradas tendrás que registrarte en Radiohead.com, donde te pedirán tu mail, número de teléfono, ciudad y país de residencia, y estará disponible del viernes 5 al domingo 7 de septiembre.

Posteriormente, la venta de boletos comenzará el viernes 12 de septiembre, pero solo se podrán comprar hasta cuatro entradas por persona.

Precios de los boletos

Toma en cuenta que esta vez habrá controles para evitar la reventa, o al menos complicarla, por lo que es mejor es que consigas tus entradas únicamente a través de su página.

España: 97 €

Italia: 100 €

Reino Unido: 85 £

Dinamarca: 775 DKK

Alemania: 110 €

