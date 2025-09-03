Síndrome de ovario poliquístico: cómo identificarlo y tratarlo a tiempo
Descubre cómo identificar y tratar el síndrome de ovario poliquístico (SOP), sus síntomas más comunes como acné, caída de cabello e irregularidades menstruales, y la importancia de un diagnóstico temprano para cuidar tu salud hormonal y metabólica.
El síndrome de ovario poliquístico (SOP) afecta aproximadamente al 13% de las mujeres en edad fértil, y el 70% de ellas no está diagnosticada. Este trastorno hormonal provoca un desequilibrio de hormonas sexuales, especialmente un exceso de andrógenos, lo que genera diversos síntomas físicos y emocionales.
Síntomas del síndrome de ovario poliquístico
La dermatóloga y especialista en hormonas Isela Méndez Arellano explica que muchas mujeres descubren el SOP al acudir por problemas de piel y cabello. Los síntomas más comunes incluyen:
- Acné severo, principalmente en mandíbula, pecho, hombros y espalda.
- Caída de cabello, con patrón masculino (entradas) o femenino (difuso en la parte superior).
- Oscurecimiento de la piel en axilas, ingles, nuca y nudillos (acantosis nigricans).
- Irregularidades menstruales, incluyendo ciclos prolongados o amenorrea.
- Sobrepeso y resistencia a la insulina, dificultando la pérdida de peso.
- Hirsutismo, o crecimiento excesivo de vello en zonas masculinas.
El SOP puede ser hereditario: hasta el 70% de las hermanas de pacientes también presentan este trastorno hormonal.
Diagnóstico del SOP
Para un diagnóstico oportuno, se realizan:
- Perfil hormonal durante los primeros días del ciclo menstrual, evaluando la relación LH/FSH.
- Ultrasonido de ovarios, abdominal o transvaginal según la edad.
- Medición de la resistencia a la insulina, clave para prevenir complicaciones metabólicas.
El hiperandrogenismo, clínico o detectado en laboratorio, es fundamental para definir el tratamiento adecuado.
Tratamiento integral del síndrome de ovario poliquístico
El manejo del SOP requiere un enfoque multidisciplinario:
- Dieta baja en índice glicémico, rica en proteínas y vegetales, evitando azúcares simples.
- Ejercicio regular para mejorar la sensibilidad a la insulina.
- Medicamentos como metformina y, en algunos casos, anticonceptivos hormonales de baja dosis.
- Suplementación con vitamina D, omega-3, inositol y ácido alfa-lipoico, según cada paciente.
- Apoyo emocional, considerando que la condición puede afectar la autoestima y generar estrés.
Cada tratamiento debe ser personalizado, considerando edad, peso, genética y estilo de vida. Incluso mujeres delgadas pueden presentar SOP por factores epigenéticos.
Importancia de la detección temprana
La detección temprana del SOP previene cáncer de endometrio, problemas de fertilidad y trastornos metabólicos. Se recomienda que las mujeres revisen su salud hormonal y metabólica periódicamente y consulten a ginecólogos, endocrinólogos y dermatólogos especializados.
