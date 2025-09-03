Síndrome de ovario poliquístico: cómo identificarlo y tratarlo a tiempo

El síndrome de ovario poliquístico (SOP) afecta aproximadamente al 13% de las mujeres en edad fértil, y el 70% de ellas no está diagnosticada. Este trastorno hormonal provoca un desequilibrio de hormonas sexuales, especialmente un exceso de andrógenos, lo que genera diversos síntomas físicos y emocionales.

Síntomas del síndrome de ovario poliquístico

La dermatóloga y especialista en hormonas Isela Méndez Arellano explica que muchas mujeres descubren el SOP al acudir por problemas de piel y cabello. Los síntomas más comunes incluyen:

Acné severo , principalmente en mandíbula, pecho, hombros y espalda.

, principalmente en mandíbula, pecho, hombros y espalda. Caída de cabello , con patrón masculino (entradas) o femenino (difuso en la parte superior).

, con patrón masculino (entradas) o femenino (difuso en la parte superior). Oscurecimiento de la piel en axilas, ingles, nuca y nudillos ( acantosis nigricans ).

en axilas, ingles, nuca y nudillos ( ). Irregularidades menstruales , incluyendo ciclos prolongados o amenorrea .

, incluyendo ciclos prolongados o . Sobrepeso y resistencia a la insulina , dificultando la pérdida de peso.

y , dificultando la pérdida de peso. Hirsutismo, o crecimiento excesivo de vello en zonas masculinas.

El SOP puede ser hereditario: hasta el 70% de las hermanas de pacientes también presentan este trastorno hormonal.

Diagnóstico del SOP

Para un diagnóstico oportuno, se realizan:

Perfil hormonal durante los primeros días del ciclo menstrual, evaluando la relación LH/FSH. Ultrasonido de ovarios, abdominal o transvaginal según la edad. Medición de la resistencia a la insulina, clave para prevenir complicaciones metabólicas.

El hiperandrogenismo, clínico o detectado en laboratorio, es fundamental para definir el tratamiento adecuado.

Tratamiento integral del síndrome de ovario poliquístico

El manejo del SOP requiere un enfoque multidisciplinario:

Dieta baja en índice glicémico , rica en proteínas y vegetales, evitando azúcares simples.

, rica en y vegetales, evitando azúcares simples. Ejercicio regular para mejorar la sensibilidad a la insulina .

para mejorar la . Medicamentos como metformina y, en algunos casos, anticonceptivos hormonales de baja dosis .

como y, en algunos casos, . Suplementación con vitamina D , omega-3 , inositol y ácido alfa-lipoico , según cada paciente.

con , , y , según cada paciente. Apoyo emocional, considerando que la condición puede afectar la autoestima y generar estrés.

Cada tratamiento debe ser personalizado, considerando edad, peso, genética y estilo de vida. Incluso mujeres delgadas pueden presentar SOP por factores epigenéticos.

Importancia de la detección temprana

La detección temprana del SOP previene cáncer de endometrio, problemas de fertilidad y trastornos metabólicos. Se recomienda que las mujeres revisen su salud hormonal y metabólica periódicamente y consulten a ginecólogos, endocrinólogos y dermatólogos especializados.

