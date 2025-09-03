Huracán Lorena provoca afectaciones en Baja California Sur y podría subir a categoría 2

Lorena se intensifico a huracán categoría 1 la madrugada de este miércoles en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora (km/h), rachas de 150 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 24 km/h, así lo informó la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). El fenómeno podría alcanzar la categoría 2 durante la noche de hoy o la madrugada del jueves.

A las 06:00 horas, Lorena se localizó aproximadamente a 165 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas y a 345 km al sur-sureste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur.

La Comisión Nacional del Agua alertó que se mantendrán lluvias de muy fuertes a intensas en la península de Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

Lluvias, suspensión de clases y cierre de puertos

En Baja California Sur, el Consejo Estatal de Protección Civil anunció la suspensión de clases en todos los niveles educativos en cinco municipios de la entidad.

Durante la madrugada las lluvias han afectado Los Cabos y La Paz donde la crecida de arroyos ocasionó la suspensión del servicio de transporte público; además autoridades informaron sobre el cierre de puertos a embarcaciones menores.

