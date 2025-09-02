Francisco Moreno desmiente que México tenga 90% de abasto de medicamentos
El infectólogo Francisco Moreno negó la afirmación de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el 90% de abasto de medicamentos en México, y advirtió que aún persiste desabasto, especialmente de fármacos oncológicos.
#Análisis con Dr. Francisco Moreno
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
En entrevista con Carlos Loret de Mola, Francisco Moreno afirmó que el 90% de abasto de medicamentos en el país no es real.
“Hay carencia de medicamentos, sigue existiendo… si no recibes medicina vas a tener un problema serio, más cuando son oncológicos”, señaló.
Destacó que la falta de medicamentos críticos puede poner en riesgo la vida de pacientes con enfermedades graves, incluyendo cáncer, al no recibir tratamientos como quimioterapia.
Críticas a la inversión en salud
Moreno reconoció esfuerzos por mejorar la situación, pero advirtió que la inversión actual es insuficiente:
TE PUEDE INTERESAR:
“Están construyendo hospitales nuevos y deberían darle mantenimiento a los que se encuentran en malas condiciones. No es poner edificios sino dar atención”, afirmó.
El especialista señaló que la situación es una “bomba de tiempo”, y que aún se arrastran secuelas críticas del gobierno anterior que requieren atención inmediata.