¡Estadio Ciudad de los Deportes reabre al público! Se alista para recibir el clásico nacional

La alcaldía Benito Juárez reveló que existen garantías para que el Club América celebre sus próximos partidos en el Estadio Ciudad de los Deportes, tras una reunión con los representantes de la alcaldía y del recinto, en la que lograron una serie de acuerdos clave para garantizar la seguridad de vecinos y asistentes a los eventos.

Por ello, el clásico nacional entre el América y las Chivas se podrá realizar de manera normal en este estadio el próximo 13 de septiembre.

Operativo y logística de seguridad en el estadio

Una de las principales estrategias es el mantenimiento del operativo de seguridad “Ladrillera”, que ya se aplica desde noviembre pasado.

Alcaldía Benito Juárez y Estadio Ciudad de los Deportes establecieron los lineamientos que garantizan la operación de un “Estadio Seguro” en beneficio de los vecinos y asistentes del estadio.

Este esquema permite el control de vialidades en los alrededores del estadio, con cierres parciales o totales que se ajustan al aforo de cada evento. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Alcaldía coordinarán la seguridad en el perímetro exterior.

Roles y responsabilidades

El acuerdo define claramente las responsabilidades: el personal del Estadio Ciudad de los Deportes es el único encargado de la seguridad, logística y control de accesos dentro del inmueble. Por su parte, la Alcaldía Benito Juárez se enfocará en el área exterior, incluyendo las vialidades.

Además, se mantendrán los servicios de Protección Civil, asistencia prehospitalaria y rescate urbano durante cada evento, con el objetivo de responder de manera rápida ante cualquier emergencia.

Sobre los próximos eventos programados

El Estadio Ciudad de los Deportes ha notificado a la Alcaldía los próximos eventos programados. Se confirmó la realización de siete partidos de la Liga MX en las próximas cuatro semanas: cuatro de la rama femenil y tres de la varonil.

Después de una revisión exhaustiva de los avisos de espectáculos públicos y los planes de contingencia, la Alcaldía Benito Juárez ha determinado que no existe ningún impedimento para la celebración de estos eventos.

“La alcaldía Benito Juárez determinó que no hay impedimento alguno para la celebración de los eventos estando garantizada la seguridad de todos los vecinos y asistentes.” —

El objetivo principal de la Alcaldía es asegurar que todos los eventos públicos en la demarcación cumplan con los más altos estándares de seguridad y que se apeguen a la normativa vigente, protegiendo así la integridad de todas las personas.

