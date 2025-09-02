Autoridades de la CDMX y EDOMEX en ALERTA con operativo Tlaloque y operación tormenta

Después de las intensas lluvias y ráfagas de viento registradas la mañana de este martes en varias alcaldías de la Ciudad de México y municipios del Estado de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil, el Sistema de Aguas de la Ciudad y los servicios de emergencia estatales y municipales del Edomex se mantienen en alerta, toda vez que se prevén más precipitaciones en las próximas horas.

¿En qué consiste el operativo?

El operativo de prevención es debido a que han dejado encharcamientos importantes tanto en la zona oriente de la CDMX y municipios del Estado de México y que provocó caos en calles y avenidas. Se mantiene vigente el Operativo Tormenta para atender emergencias a consecuencia de las lluvias que pudieran afectar vías rápidas, así como calles y avenidas de la capital.

La dependencia precisó que las principales anegaciones se registraron en Circuito Interior, Calzada Zaragoza, Ermita, Carretera México-Puebla y en Avenida Insurgentes Norte, Calzada Vallejo, Paseo de la Reforma, San Cosme, Marina Nacional y en Avenida Oceanía, siendo uno de los más severos el que se ubica en San Cosme.

En Paseo de la Reforma se han colocado vehículos tipo tráiler para desazolve del drenaje, así como grúas y personal de control y tránsito. Otros puntos conflictivos son la Glorieta de la Raza, en tanto que en Periférico con Viaducto, Carlos Lazo y Paseo de la Reforma.

En Avenida Chapultepec con Insurgentes, Bucareli y en la Avenida Observatorio en su cruce con Anillo Periférico

Varias de las zonas donde se presentaron encharcamientos: Avenida Ejército Nacional y Moliere, así como en Presidente Masaryk y Mariano Escobedo. En todos estos puntos, además de estar pendientes de la zona metropolitana como Tlalnepantla, Atizapán, Valle Dorado, Naucalpan, entre otros como Los Reyes, Chalco, Neza o Texcoco, donde las lluvias han ocasionado afectaciones importantes.