Pensión Bienestar 2025 : Calendario de pagos de septiembre según tu apellido. ¿Qué días depositan?

Llega un nuevo mes y con él un nuevo periodo de pagos de pensiones del Bienestar a diferentes sectores de la población y que el Gobierno Federal ha priorizado durante todo este 2025. Es por eso que este lunes, La Secretaría del Bienestar dio a conocer las fechas de depósito para el bimestre septiembre-octubre para 4 de sus diferentes programas sociales.

Cabe recordar que los apoyos se dan cada dos meses, por lo que este, es el penúltimo periodo del año en el que la población deberá estar atenta para recibir poco más de 3 mil pesos hasta 6 mil 800, de acuerdo al beneficio.

La lista de programas sociales que tienen vigencia con este calendario son los siguientes: Pensión Mujeres Bienestar, Pensión Adulto Mayor, Pensión Discapacidad y Pensión de Madres Trabajadoras.

A continuación te dejamos las fechas de pago de acuerdo a la primer letra de tu apellido.

PENSIÓN BIENESTAR: CALENDARIO DE PAGOS SEPTIEMBRE. ¿Qué días depositan?

Lunes 1 de septiembre: Apellidos que inician con la letra A.

Apellidos que inician con la letra A. Martes 2 de septiembre: Apellidos con la letra B.

Apellidos con la letra B. Miércoles 3 de septiembre: Apellidos con la letra C.

Apellidos con la letra C. Jueves 4 de septiembre: Apellidos con la letra C.

Apellidos con la letra C. Viernes 5 de septiembre: Apellidos que inician con las letras D, E, F.

Apellidos que inician con las letras D, E, F. Lunes 8 de septiembre: Apellidos con la letra G.

Apellidos con la letra G. Martes 9 de septiembre: Apellidos con la letra G.

Apellidos con la letra G. Miércoles 10 de septiembre: Apellidos que inician con las letras H, I, J, K.

Apellidos que inician con las letras H, I, J, K. Jueves 11 de septiembre: Apellidos con la letra L.

Apellidos con la letra L. Viernes 12 de septiembre: Apellidos que comienzan con la letra M.

Apellidos que comienzan con la letra M. Lunes 15 de septiembre: Apellidos con la letra M.

Apellidos con la letra M. Miércoles 17 de septiembre: Apellidos que inician con las letras N, Ñ, O.

Apellidos que inician con las letras N, Ñ, O. Jueves 18 de septiembre: Apellidos con las letras P, Q.

Apellidos con las letras P, Q. Viernes 19 de septiembre: Apellidos que inician con la letra R.

Apellidos que inician con la letra R. Lunes 22 de septiembre: Apellidos con la letra R.

Apellidos con la letra R. Martes 23 de septiembre: Apellidos que inician con la letra S.

Apellidos que inician con la letra S. Miércoles 24 de agosto: Apellidos con las letras T, U, V.

Apellidos con las letras T, U, V. Jueves 25 de septiembre: Apellidos que inician con las letras W, X, Y, Z.

El registro del programa de Pensión Adultos Mayores del Bienestar estará abierto hasta el 30 de agosto de 2025. Ampliar

¿DE CUÁNTO ES EL PAGO DE PENSIÓN DE BIENESTAR?

Pensión Mujeres Bienestar: $3 mil pesos

$3 mil pesos Pensión Adulto Mayor: $6 mil 200 pesos

$6 mil 200 pesos Pensión Discapacidad: $3 mil 200 pesos

$3 mil 200 pesos Pensión de Madres Trabajadoras: $Mil 650 pesos

Cabe señalar que, en caso de no recibir el depósito correspondiente el primer o segundo día que te toca, de acuerdo a tu apellido, es necesario acudir a un banco o módulo del Bienestar para aclarar la situación.

Se podría tratar del algún error en el folio de tu tarjeta o alguna irregularidad con tus datos con la Secretaría.

¿Cómo consultar el saldo de la Pensión Bienestar?

En los Bancos del Bienestar hay cajeros automáticos donde podrás consultar si ya llegó tu depósito o en todo caso, hay disponible una App, donde con tus datos personales y el número de tu tarjeta, podrás tener la información directamente en tu mano.

CLAUDIA SHEINBAUM PRESUME SUS PROGRAMAS SOCIALES

Este lunes, en el marco de su primer Informe de Gobierno, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presumió los números en sus programas sociales, donde aseguró que, hasta agosto de este 2025, hay más de 32 millones de familias beneficiadas con diferentes apoyos.

“Este es el plan social más ambicioso de la historia de México, fundado bajo la máxima de nuestro movimiento: por el bien de todas y todos, primero los pobres”, dijo la mandataria.

