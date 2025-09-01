¿Cómo solicitar cambio de escuela México 2025?, Preescolar, Primaria y Secundaria. Requisitos, documentos y en qué fecha se puede

Arrancó un nuevo ciclo escolar. Este lunes, millones de nińos, niñas y adolescentes regresaron a clases y dieron el banderazo de salida al curso 2025-2026. Sin embargo, aunque la emoción de un nuevo paso en sus vidas o de reencontrarse con sus amigos tras el verano, suele prevalecer, hay otras historias de alumnos que ni ellos ni sus familias la pasan tan bien.

Siempre hay casos en los que, ya sea por resignación o por ser el único lugar donde encontraron lugar, pero no se está 100% seguro de la decisión de la escuela donde estudiará el menor.

Es por eso que, año con año es común ver o saber de muchos padres que buscan el cambio de plantel de sus hijos y aunque es complicado que se pueda conseguir con el curso recién iniciado, sí existe una posibilidad y aquí te la contamos.

Cómo solicitar el cambio de escuela para tu hijo 2025

Si bien es importante aclarar que el tiempo de registro formal para solicitudes de cambio de plantel en Preescolar, Primaria y Secundaria, fue durante el mes de agosto, de acuerdo a fuentes consultadas por W RADIO, sí es posible conseguir un cambio de escuela ya con las clases iniciadas.

Eso sí, todo está sujeto a la disponibilidad del plantel al que se quiera mudar, además de la luz verde de ambas instituciones académicas.

Una vez sabiendo esto, ahora sí, te dejamos los pasos a seguir para poder cambiar de escuela a tus hijos.

- Ya no es necesario ingresar al sitio web de AFCCM , ya que el trámite tiene que ser directo en escuelas

, ya que el trámite tiene que ser directo en escuelas - Informar a la escuela actual sobre la intención y motivos por los cuales se pide el cambio

actual sobre la intención y motivos por los cuales se pide el cambio - Agenda una cita con el área de admisiones de la escuela deseada para conocer el proceso de ingreso.

- Entrega la documentación requerida y pregunta sobre plazos, pruebas de admisión o entrevistas (si aplica).

y pregunta sobre plazos, pruebas de admisión o entrevistas (si aplica). Esperar la respuesta del nuevo centro educativo, que deberá analizar la situación del caso, así como la capacidad de recibir a un nuevo alumno.

FOTO OMAR MARTÍNEZ/ CUARTOSCURO.COM Ampliar

DOCUMENTOS PARA SOLICITAR CAMBIO DE ESCUELA PARA TUS HIJOS 2025

Acta de nacimiento.



CURP o documento de identidad en caso de ser extranjero

o en caso de ser extranjero

Boletas de calificaciones del ciclo actual y/o anteriores.



Carta de buena conducta o constancia de no adeudo.

Verifica si la nueva escuela requiere exámenes de admisión o evaluaciones específicas.

Cabe señalar que un cambio de escuela fuera de tiempos, es un acuerdo entre escuelas, el cual sí está vigilado por la SEP, por lo que es complicado que este proceso se pueda hacer más de una vez con un alumno.

Hay casos en donde, por mudanzas a otro estado o situaciones familiares, los estudiantes sí pueden cambiar de escuela más de una vez, aunque esos casos son extraordinarios y se tiene que ver directamente en dirección o delegaciones de la Secretaría De Educación Pública.

En el caso de las escuelas de paga, la situación cambia, ya que el método por el cual el estudiante ingresa, es parte de un acuerdo de particulares (Padres y escuela), por lo que sí se puede hacer un cambio de centro educativo en diferentes ocasiones y circunstancia.

Eso sí, siempre y cuando no se tengan adeudos y problemas legales con los planteles anteriores.