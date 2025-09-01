95 años, 95 momentos de W Radio

Desde los altos del Cine Olimpia, el Himno a la Alegría de Beethoven se transmitía en los estudios de la XEW, en una de las interpretaciones de la Orquesta Típica de la Policía conducida por el compositor mexicano Miguel Lerdo de Tejada. Eran las ocho de la noche de un jueves, y el locutor Leopoldo de Samaniego ya había pronunciado el eslogan que poco después se convertiría en insignia: “La Voz de la América Latina desde México”, adornado con el peculiar xilófono de cinco notas que modulaba las claves de sol, si, re y sol. Así, la primera cabina, instalada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, inauguraba transmisiones el 18 de septiembre de 1930.

Con programas musicales alternados con noticieros y dramatizaciones, la XEW daba sus primeros pasos y “La Voz de la América Latina desde México” pasó de 5 mil watts de potencia a tener 250 mil en nuestros días. Desde sus inicios definió estilos, impuso modas y marcó géneros para toda la familia. Los más pequeños de la casa podían escuchar al Tío Polito, con la voz del actor Leopoldo Beristáin y luego con Manuel Bernal. Canciones como El Chorrito, Bombón I y El Ropero de Cri-Crí, el grillito cantor, se transmitieron durante 27 años gracias a la personificación del maestro Francisco Gabilondo Soler.

Francisco Gabilondo Soler. Ampliar

La visión de Emilio Azcárraga permitió que, durante los años 40, los micrófonos de la estación, que ya se habían mudado a los números 52 y 54 de las calles de Ayuntamiento, vieran debutar a voces como las de Jorge Negrete, Pedro Infante, Agustín Lara, Arturo de Córdova, Toña la Negra, Pedro Vargas y muchas otras, convirtiéndose en la cuna de los ídolos de la Época Dorada del cine y la música mexicana, de la mano de The Mexico Music Company, también propiedad de Videurreta.

Años después, mientras Estados Unidos padecía la Guerra Fría, la radio mexicana enfrentaba la llegada de la televisión en los cincuenta. Sin embargo, la estación y sus emisoras hermanas crearon fórmulas para aliviar la competencia entre ambos medios. Para entonces, la XEW ya era la emisora más influyente de México, y las circunstancias le permitieron marcar la pauta para la radio comercial gracias a figuras como Xavier Villaurrutia, Salvador Novo y Fernando González Oviedo.

Jorge Negrete en la XEW. Ampliar

En 1975, nació Radiópolis, la Ciudad de la Radio, concepto con el que se buscaba identificar a las estaciones de AM y FM. La XEW, ya conocida entonces como W Radio, junto con la XEQ y la XEX, dieron vida a nuevos proyectos y, a finales de los años 80, la radio hablada ya había despegado. En esa década, la W fue el principal enlace y medio de comunicación que mantuvo informada a la población durante el terremoto del 19 de septiembre de 1985 que sacudió a la Ciudad de México. Al mismo tiempo, programas con contenidos de sexualidad, orientación médica y consejos de profesionales destacaban entre las transmisiones más populares de la estación.

Nuestra hermana, la XEX, vio surgir a personalidades como Jacobo Zabludovsky, Germán Figaredo “El Conejo”, Agustín Barrios Gómez, Guillermo Vela, Daniel Pérez Arcaraz y Carlos León, con programas noticiosos. Además, los micrófonos de la W albergaron las voces de periodistas de la talla de la maestra Cristina Pacheco.

A inicios de los 90, en 1992, Radiópolis se mudó a Tlalpan 3000, donde todo el bloque de estaciones (XEW FM, XEQ AM, XEQ FM, XEX AM y XEX FM), junto con cabinas y oficinas, se trasladó al espacio donde originalmente se encontraba la planta y la torre de transmisión. Nueve años más tarde, Televisa y Grupo Prisa se asociaron para operar la Ciudad de la Radio, pero en 2020, luego de 89 años en el medio, Televisa concretó la venta del 50% de Radiópolis a Corporativo Coral.

Cristina Pacheco. Ampliar

Poco antes de la pandemia, en 2017, se creó W Deportes en el 730 de AM, y la XEX pasó a transformarse en un espacio dedicado al fútbol y otras disciplinas, emitiendo incluso en 2022 el Mundial de Qatar.

Y cuando el Covid-19 paralizó al mundo, una vez más, la radio, la W, acompañó a miles de mexicanos transmitiendo su calidez para aliviar la cuarentena en compañía de grandes figuras como Martha Debayle, Carlos Loret de Mola, Gabriela Warkentin, Enrique Hernández Alcázar, Rubén Mora, Alejandro Franco, José Ramón San Cristóbal “El Estaca” y Eduardo Videgaray.

Desde entonces, el alma mater, la XEW, y el resto de estaciones han sido modelo y ejemplo para muchas otras emisoras de habla hispana, que incluso han retomado sus innovadores formatos. A lo largo de estos 95 años, ha recibido a nuevas voces, transformado la radio y persiguiendo nuevas formas de evolucionar. La W, de la mano de Radiópolis, continúa siendo líder en audiencia en la Zona Metropolitana del Valle de México.