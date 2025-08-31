Trucos de lavandería: cómo salvar tus prendas favoritas

El cuidado de la ropa y el tratamiento de manchas puede parecer una tarea cotidiana, pero existen técnicas que marcan la diferencia entre rescatar una prenda favorita o perderla para siempre. En el programa Martha Debayle en W, la conductora conversó con Zachary Pozniak, experto en lavandería y autor de The Laundry Book, quien compartió consejos prácticos para el manejo de manchas difíciles y el cuidado adecuado de tus prendas y textiles.

Los errores más comunes al tratar manchas

Martha compartió una anécdota que muchos conocen: una mancha de vino tinto en su capa amarilla durante la graduación de su hijo. Zachary explicó que uno de los errores más comunes es secar las prendas con calor antes de tratarlas. “Lo que sucede es que estamos literalmente cocinando la mancha, lo que dificulta su eliminación", señaló.

Para evitar daños, recomienda siempre secar al aire y permitir que el tratamiento previo actúe durante varias horas, incluso durante la noche, antes de lavar la prenda.

Las cuatro categorías de manchas

Pozniak clasifica las manchas en cuatro grupos principales:

Oily (grasosas): aceites, maquillaje o alimentos con grasa. Particulate (particuladas): tierra, barro o arena. Enzymatic (enzimáticas): alimentos como tomate, sangre o pasto. Oxidizable (oxidables): bebidas coloridas como vino tinto, café o té.

Cada tipo requiere un tratamiento específico, desde jabón líquido o detergente para las manchas grasosas, hasta vinagre blanco o peróxido de hidrógeno para las manchas de color intenso.

Herramientas y trucos que salvan la ropa

Entre los consejos de Zachary destacan:

Usar jabón para trastes como pretratamiento de manchas de maquillaje y aceites.

como pretratamiento de y aceites. Aplicar bicarbonato de sodio para eliminar suciedad de ropa y manteles , ya que aumenta el pH del agua y potencia el detergente .

para eliminar suciedad de , ya que aumenta el pH del agua y potencia el . Emplear OxyClean o peróxido de hidrógeno como alternativa segura al cloro para blanquear y desinfectar prendas .

como alternativa segura al cloro para blanquear y desinfectar . Utilizar herramientas especializadas como el spotting bone o cepillos de cerdas firmes para penetrar las fibras sin dañar la tela, evitando frotar agresivamente como en lavaderos tradicionales.

Herramientas y trucos que salvan la ropa / Westend61 Ampliar

El secreto está en la paciencia

Zachary enfatiza que el mayor error al tratar manchas es la impaciencia. Los enzimas de los quitamanchas necesitan tiempo para actuar, y las soluciones rápidas rara vez dan resultados óptimos. Lo ideal es dejar actuar el tratamiento y lavar con agua caliente cuando sea posible.

Gracias a estas recomendaciones, es posible salvar desde camisas blancas amarillentas hasta vestidos delicados, preservando su color y textura. Martha concluyó su conversación agradeciendo a Zachary y prometió visitar su lavandería en Nueva York para poner en práctica todos estos consejos.

Dale play y escucha la entrevista completa en: https://youtu.be/t7uT-GynKIk