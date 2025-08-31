Maratón CDMX 2025: Caída de atletas en silla de ruedas no fue por bache sino por coladera “mal intervenida”, aclara Gobierno CDMX
El Gobierno capitalino aseguró que sí se realizó mantenimiento a la ruta del Maratón CDMX, tras caída de atletas en silla de ruedas.
El Gobierno de la Ciudad de México aseguró que no fue un bache lo que provocó la caída de dos atletas en silla de ruedas, mientras participaban en el Maratón de la CDMX 2025.
¿QUÉ OCASIONÓ LA CAÍDA DE ATLETAS?
En un comunicado, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano (SOBSE), informó que, “tras una inspección inmediata, se determinó que el incidente no se debió a un bache, sino a una coladera de drenaje que había sido mal intervenida tiempo atrás”.
Ya se realizaron, dijo, junto con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), los trabajos correspondientes para corregir las afectaciones en dicha vialidad.
¿CUÁLES FUERON LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVIO AL MARATÓN?
El secretario de Obras, aseguró que previo a la carrera, la dependencia realizó mantenimiento preventivo de la ruta del Maratón.
Detalló que ésta “incluyó la rehabilitación de 5 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica, la renivelación de 15 brocales de drenaje, y el balizamiento de más de 42 mil metros lineales con pintura de tráfico”.
Raúl Basulto Luviano recordó que en la ciudad se mantiene un programa intensivo de bacheo y reencarpetado en la red vial primaria de la ciudad.
Afirma que se realizan acciones diarias de mantenimiento nocturno, atención a reportes ciudadanos y sustitución integral de tramos de pavimento dañados.