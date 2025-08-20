Baches en CDMX: Todo lo que necesitas saber para reportarlos y el nuevo programa de bacheo

La CDMX sigue avanzando con la mejora de sus vialidades, y uno de los problemas más comunes en las calles son los baches, que ya tienen un plan integral para su reparación. Las autoridades capitalinas han lanzado el Plan Integral de Mantenimiento de la Carpeta Asfáltica, para que los baches en CDMX sean reparados en un tiempo récord: menos de 48 horas.

¿Quieres saber cómo puedes reportar un bache en CDMX y qué es el programa de bacheo? Aquí te lo contamos.

¿Cómo Reportar Baches en CDMX?

Si te has encontrado con un bache en CDMX que pone en riesgo tu seguridad o la de los demás, hay varias formas de reportarlo al gobierno capitalino. Según la jefa de Gobierno, Clara Brugada, hay dos vías principales para hacerlo:

Llamando al 0311 (Locatel): Esta es la vía tradicional, donde podrás comunicarte con atención al público para informar sobre el bache en la vía pública. A través del chatbot Bachetel: A partir del próximo lunes, podrás utilizar esta herramienta digital, diseñada especialmente para reportar baches en CDMX de forma rápida y eficiente.

Con estos dos métodos, el Gobierno de la Ciudad de México promete que los baches serán atendidos en un máximo de 48 horas. Además, se contará con 50 cuadrillas adicionales que trabajarán todos los días para darle solución a este problema, de modo que los ciudadanos ya no tengan que esperar semanas para ver reparado un bache en su zona.

Atendimos de manera inmediata reporte sobre presencia de bache en Av. Eugenia, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez. Se realizaron trabajos de bacheo en 17.55 m², restableciendo la seguridad vial para las y los automovilistas.#CapitalDeLaTransformacion pic.twitter.com/myMFfEuEuP — Secretaría de Obras y Servicios CDMX (@SOBSECDMX) August 19, 2025

¿Qué es el Programa de Bacheo en CDMX?

El programa de bacheo de la CDMX está diseñado para intervenir más de 1,250 kilómetros de vialidades primarias de la capital. Desde el 18 de agosto y hasta diciembre, el gobierno reparará 10 kilómetros de calles cada noche, utilizando 50 cuadrillas especializadas.

El programa no se detiene en el bacheo nocturno, ya que al terminar la temporada de lluvias (de octubre de 2025 a mayo de 2026), se intervendrán 250 kilómetros adicionales, lo que equivale a más de 4 millones de metros cuadrados de pavimento. Este esfuerzo se centrará en avenidas importantes como Tlalpan, Periférico, Insurgentes y los Ejes Viales.

De este modo, la capital mexicana busca no solo atender el problema de los baches en CDMX, sino también mejorar la infraestructura vial y evitar que los automovilistas tengan que lidiar con estos problemas que afectan la seguridad vial.

