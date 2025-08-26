Guillermina Pilgram y su novela “Después de las mariposas”: resiliencia, humor y esperanza

Guillermina Pilgram comparte su historia de vida

En el programa Martha Debayle en W, la escritora Guillermina Pilgram habló sobre cómo convertir las experiencias más dolorosas en aprendizajes y oportunidades de crecimiento. Su historia personal incluye la pérdida de su madre en el terremoto de 1985 en Ciudad de México y la muerte de su hijo Cristóbal a los cinco años. Estas tragedias, lejos de derrotarla, la llevaron a desarrollar una profunda resiliencia y a descubrir la importancia de resignificar la vida.

Después de las mariposas: una novela de transformación

Su nueva novela, Después de las mariposas, publicada por Arqué Ediciones, narra la historia de Mariela Bauer, un personaje que enfrenta pérdidas, obstáculos y momentos de incertidumbre, siempre con humor y valentía. Guillermina explica que la obra es un reflejo de su propia filosofía:

“La vida no es lo que te pasa, sino cómo te la cuentas”.

En la novela, Mariela decide reescribir su historia y no quedarse en el papel de víctima, mostrando que cada persona tiene la capacidad de elegir cómo vivir sus experiencias y aprender de ellas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: La Edad Media no era como te la contaron: mitos y verdades según José Luis Corral

El humor como herramienta de sobrevivencia

Guillermina comparte que el humor ha sido fundamental para sobrellevar el dolor:

“Por muy devastada que estés, las carcajadas te hacen invencible”.

Desde situaciones familiares hasta pérdidas irreparables, ella enfatiza que el sufrimiento es opcional, y que enfocarse en lo positivo y lo divertido permite reconstruir la vida con fortaleza y claridad.

Lecciones de vida para los lectores

En la conversación con Martha Debayle, Guillermina destacó tres aprendizajes esenciales que deja su libro:

La resiliencia emocional permite enfrentar las adversidades con fortaleza. Confiar en la vida y aceptar sus “golpes de carambola” abre la puerta a oportunidades inesperadas. Cada persona posee las herramientas necesarias para superar cualquier situación difícil.

El humor como herramienta de sobrevivencia / Maskot Ampliar

Disponibilidad del libro

Después de las mariposas ya está disponible en librerías de México, así como en plataformas digitales como Amazon y Mercado Libre, y puede enviarse a cualquier parte del mundo a través de Sexto Piso Distribución.

Esta novela invita a los lectores a resignificar sus historias, a encontrar el humor incluso en los momentos más oscuros y a comprender que siempre es posible reconstruirse y mirar hacia el futuro con esperanza.

Dale play y escucha la entrevista completa en: https://youtu.be/6UzX9Xf0W0w