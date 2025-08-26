Guillermina Pilgram y su novela “Después de las mariposas”: resiliencia, humor y esperanza
Guillermina Pilgram comparte su historia de vida
En el programa Martha Debayle en W, la escritora Guillermina Pilgram habló sobre cómo convertir las experiencias más dolorosas en aprendizajes y oportunidades de crecimiento. Su historia personal incluye la pérdida de su madre en el terremoto de 1985 en Ciudad de México y la muerte de su hijo Cristóbal a los cinco años. Estas tragedias, lejos de derrotarla, la llevaron a desarrollar una profunda resiliencia y a descubrir la importancia de resignificar la vida.
Después de las mariposas: una novela de transformación
Su nueva novela, Después de las mariposas, publicada por Arqué Ediciones, narra la historia de Mariela Bauer, un personaje que enfrenta pérdidas, obstáculos y momentos de incertidumbre, siempre con humor y valentía. Guillermina explica que la obra es un reflejo de su propia filosofía:
“La vida no es lo que te pasa, sino cómo te la cuentas”.
En la novela, Mariela decide reescribir su historia y no quedarse en el papel de víctima, mostrando que cada persona tiene la capacidad de elegir cómo vivir sus experiencias y aprender de ellas.
El humor como herramienta de sobrevivencia
Guillermina comparte que el humor ha sido fundamental para sobrellevar el dolor:
“Por muy devastada que estés, las carcajadas te hacen invencible”.
Desde situaciones familiares hasta pérdidas irreparables, ella enfatiza que el sufrimiento es opcional, y que enfocarse en lo positivo y lo divertido permite reconstruir la vida con fortaleza y claridad.
Lecciones de vida para los lectores
En la conversación con Martha Debayle, Guillermina destacó tres aprendizajes esenciales que deja su libro:
- La resiliencia emocional permite enfrentar las adversidades con fortaleza.
- Confiar en la vida y aceptar sus “golpes de carambola” abre la puerta a oportunidades inesperadas.
- Cada persona posee las herramientas necesarias para superar cualquier situación difícil.
Disponibilidad del libro
Después de las mariposas ya está disponible en librerías de México, así como en plataformas digitales como Amazon y Mercado Libre, y puede enviarse a cualquier parte del mundo a través de Sexto Piso Distribución.
Esta novela invita a los lectores a resignificar sus historias, a encontrar el humor incluso en los momentos más oscuros y a comprender que siempre es posible reconstruirse y mirar hacia el futuro con esperanza.
