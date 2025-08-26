;

  • 26 AGO 2025, Actualizado 17:34

Guillermina Pilgram y su novela “Después de las mariposas”: resiliencia, humor y esperanza

Descubre cómo Guillermina Pilgram transforma tragedias personales en resiliencia, humor y esperanza en su novela Después de las mariposas. Aprende a reescribir tu historia, superar pérdidas y enfrentar la vida con fuerza y alegría.

Guillermina Pilgram y su novela “Después de las mariposas”: resiliencia, humor y esperanza

Guillermina Pilgram y su novela “Después de las mariposas”: resiliencia, humor y esperanza

Karla Ramos

Guillermina Pilgram comparte su historia de vida

En el programa Martha Debayle en W, la escritora Guillermina Pilgram habló sobre cómo convertir las experiencias más dolorosas en aprendizajes y oportunidades de crecimiento. Su historia personal incluye la pérdida de su madre en el terremoto de 1985 en Ciudad de México y la muerte de su hijo Cristóbal a los cinco años. Estas tragedias, lejos de derrotarla, la llevaron a desarrollar una profunda resiliencia y a descubrir la importancia de resignificar la vida.

Después de las mariposas: una novela de transformación

Su nueva novela, Después de las mariposas, publicada por Arqué Ediciones, narra la historia de Mariela Bauer, un personaje que enfrenta pérdidas, obstáculos y momentos de incertidumbre, siempre con humor y valentía. Guillermina explica que la obra es un reflejo de su propia filosofía:

“La vida no es lo que te pasa, sino cómo te la cuentas”.

En la novela, Mariela decide reescribir su historia y no quedarse en el papel de víctima, mostrando que cada persona tiene la capacidad de elegir cómo vivir sus experiencias y aprender de ellas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: La Edad Media no era como te la contaron: mitos y verdades según José Luis Corral

El humor como herramienta de sobrevivencia

Guillermina comparte que el humor ha sido fundamental para sobrellevar el dolor:

“Por muy devastada que estés, las carcajadas te hacen invencible”.

Desde situaciones familiares hasta pérdidas irreparables, ella enfatiza que el sufrimiento es opcional, y que enfocarse en lo positivo y lo divertido permite reconstruir la vida con fortaleza y claridad.

Lecciones de vida para los lectores

En la conversación con Martha Debayle, Guillermina destacó tres aprendizajes esenciales que deja su libro:

  1. La resiliencia emocional permite enfrentar las adversidades con fortaleza.
  2. Confiar en la vida y aceptar sus “golpes de carambola” abre la puerta a oportunidades inesperadas.
  3. Cada persona posee las herramientas necesarias para superar cualquier situación difícil.

El humor como herramienta de sobrevivencia / Maskot

Disponibilidad del libro

Después de las mariposas ya está disponible en librerías de México, así como en plataformas digitales como Amazon y Mercado Libre, y puede enviarse a cualquier parte del mundo a través de Sexto Piso Distribución.

Esta novela invita a los lectores a resignificar sus historias, a encontrar el humor incluso en los momentos más oscuros y a comprender que siempre es posible reconstruirse y mirar hacia el futuro con esperanza.

Dale play y escucha la entrevista completa en: https://youtu.be/6UzX9Xf0W0w

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad