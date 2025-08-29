Operativo de seguridad y vigilancia Maratón de la CDMX 2025

El XLII Maratón de la Ciudad de México Telcel 2025 se llevará a cabo este domingo 31 de agosto, con un trayecto de 42.195 kilómetros que iniciará en el Estadio Olímpico Universitario y concluirá en el Zócalo capitalino.

Se prevé la asistencia de miles de corredores y aficionados que acompañarán el recorrido por colonias como La Condesa y Polanco, además de sitios emblemáticos como el Palacio Nacional, Palacio de Bellas Artes, Ángel de la Independencia, Auditorio Nacional y el Monumento a la Revolución.

Dispositivo de seguridad y vialidad

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con brigadas médicas y dependencias del Gobierno de la CDMX, implementará un amplio operativo de vigilancia y vialidad para garantizar la seguridad de corredores y asistentes.Las autoridades recomendaron el uso de transporte público, ya que habrá cierres viales de 05:45 a 16:00 horas en vialidades como:

Avenida Insurgentes Sur

Avenida Chapultepec

Avenida Oaxaca, Nuevo León y Sonora

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

20 de Noviembre

Plaza y Avenida de la República

República del Salvador, entre otras

Transporte público durante el evento

El Metro de la Ciudad de México permitirá el acceso gratuito a corredores que presenten su número de participación. En tanto, el Metrobús sufrirá afectaciones en sus líneas 1, 2, 3, 4 y 7 durante el horario del maratón.

El gobierno capitalino reiteró que el Maratón Internacional de la CDMX es uno de los eventos deportivos más importantes del país y llamó a la ciudadanía a tomar precauciones para evitar contratiempos de movilidad.

