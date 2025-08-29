Maratón de CDMX en 2025: Todas las calles y avenidas CERRADAS este domingo 31 de agosto por la XLII edición
Con un total de 30 mil corredores y un recorrido de 42 kilómetros, el maratón afectará varias vialidades en la capital
Con 42 kilómetros de recorrido y un total de 30 mil participantes, el Maratón de la Ciudad de México está de regreso este domingo 31 de agosto para iniciar a las 5:45 de la mañana en el Estadio Olímpico Universitario y culminar en el Zócalo capitalino. Eso sí, quienes no participen deben tomar sus precauciones, porque habrá calles y avenidas cerradas a lo largo del circuito.
Aquí te contamos cuáles serán las más afectadas.
¿Qué vialidades estarán cerradas por el Maratón de la CDMX 2025?
El recorrido será en gran parte de la ciudad, por lo que la circulación estará limitada en varias zonas principales:
- Avenida Insurgentes Sur
- Glorieta de los Insurgentes
- Avenida Oaxaca
- Avenida Nuevo León
- Avenida Sonora
- Avenida Chapultepec
- Paseo de la Reforma
- Calzada Mahatma Gandhi
- Avenida Heroico Colegio Militar
- Calzada Chivatito
- Calle Julio Verne
- Avenida Luis G. Urbina
- Avenida Emilio Castelar
- Avenida Presidente Masaryk
- Avenida Moliere
- Avenida Ejército Nacional Mexicano
- Avenida Thiers
- Calle Carlos Darwin
- Avenida Campos Elíseos
- Calle Rubén Darío
- Avenida Juárez
- Calle Simón Bolívar
- Calle República de El Salvador
- Calle 20 de Noviembre
- Avenida de la República
Por otra parte, el Metro de la Ciudad de México ofrecerá acceso gratis a todos los participantes del maratón. Las líneas 1, 2, 3 y 9 abrirán desde las 5 de la mañana, y para ingresar únicamente tendrán que enseñar su número de corredor.
