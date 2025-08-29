Maratón de CDMX en 2025: Todas las calles y avenidas CERRADAS este domingo 31 de agosto por la XLII edición

Con 42 kilómetros de recorrido y un total de 30 mil participantes, el Maratón de la Ciudad de México está de regreso este domingo 31 de agosto para iniciar a las 5:45 de la mañana en el Estadio Olímpico Universitario y culminar en el Zócalo capitalino. Eso sí, quienes no participen deben tomar sus precauciones, porque habrá calles y avenidas cerradas a lo largo del circuito.

Aquí te contamos cuáles serán las más afectadas.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Plan GRATIS en CDMX? Actividades, exposiciones, museos y más para pasar un buen fin de semana

XLII Maratón de CDMX en 2025. Ampliar

¿Qué vialidades estarán cerradas por el Maratón de la CDMX 2025?

El recorrido será en gran parte de la ciudad, por lo que la circulación estará limitada en varias zonas principales:

Avenida Insurgentes Sur

Glorieta de los Insurgentes

Avenida Oaxaca

Avenida Nuevo León

Avenida Sonora

Avenida Chapultepec

Paseo de la Reforma

Calzada Mahatma Gandhi

Avenida Heroico Colegio Militar

Calzada Chivatito

Calle Julio Verne

Avenida Luis G. Urbina

Avenida Emilio Castelar

Avenida Presidente Masaryk

Avenida Moliere

Avenida Ejército Nacional Mexicano

Avenida Thiers

Calle Carlos Darwin

Avenida Campos Elíseos

Calle Rubén Darío

Avenida Juárez

Calle Simón Bolívar

Calle República de El Salvador

Calle 20 de Noviembre

Avenida de la República

Por otra parte, el Metro de la Ciudad de México ofrecerá acceso gratis a todos los participantes del maratón. Las líneas 1, 2, 3 y 9 abrirán desde las 5 de la mañana, y para ingresar únicamente tendrán que enseñar su número de corredor.

TE PUEDE INTERESAR: Nueva ciclovía en Calzada de Tlalpan: ¿Con qué calles y ejes se conectará La Gran Tenochtitlán en CDMX?