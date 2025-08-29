Esmeralda Ferrer Garibay, la influencer que fue asesinada junto a sus hijos de 13 y 7 años; otro caso de lujos y contenido alusivo al narco

Esmeralda Ferrer Garibay, la influencer que fue asesinada junto a sus hijos de 13 y 7 años

Esmeralda Ferrer Garibay, conocida en redes sociales como Esmeralda FG, era una influencer mexicana de 32 años originaria de Michoacán, pero radicada en Guadalajara, Jalisco.

Se destacaba por compartir un estilo de vida lujoso y controvertido en plataformas digitales, donde acumulaba casi 18,000 seguidores en TikTok.

Su contenido giraba en torno a temas como viajes, cirugías estéticas, frases polémicas y narcocorridos, lo que la posicionaba como una figura que presumía de lujos y experiencias extravagantes.

Antes de su trágica muerte, Ferrer Garibay publicaba videos que mostraban sus viajes internacionales, procedimientos cosméticos y reflexiones provocativas, como “Ventajas de tener un novio narco”, lo que generaba controversia y atraía atención en redes.

ESMERALDA FERRER FUE ASESINADA JUNTO A SUS DOS HIJOS MENORES

El 22 de agosto de 2025, los cuerpos sin vida de Esmeralda Ferrer Garibay, su esposo Roberto Carlos Gil Licea (36 años) y sus dos hijos menores, Gael Santiago (13 años) y Regina (7 años), fueron encontrados al interior de una camioneta pickup abandonada en la colonia San Andrés, en Guadalajara, Jalisco.

La Fiscalía de Jalisco confirmó las identidades este viernes 29 de agosto, tras investigaciones iniciales que revelaron que la familia fue ejecutada en un taller mecánico, donde se hallaron indicios balísticos y rastros de sangre, antes de que sus cuerpos fueran trasladados y abandonados en el vehículo.

La principal línea de investigación apunta a las actividades comerciales del esposo, quien se dedicaba a la compraventa de vehículos y a la producción agrícola de jitomate en Michoacán, un estado con alta presencia de crimen organizado.

Autoridades no descartan un posible ajuste de cuentas relacionado con estos negocios, aunque no se han revelado detalles específicos sobre vínculos con el narcotráfico.

Hasta el momento, no hay detenidos y el caso ha generado conmoción en redes sociales, donde usuarios lamentan la violencia y especulan sobre las publicaciones pasadas de Ferrer Garibay.

Este asesinato se suma a otros casos de influencers víctimas de violencia en México durante 2025, como Valería Márquez, también radicada en Guadalajara y que fue ultimada en pleno Live de Tiktok, presuntamente por tener nexos con un importante miembro del CJNG.

¿QUIÉN FUE ESMERALDA FERRER GARIBAY?

Ferrer Garibay inició su presencia en TikTok bajo el alias Esmeralda FG, enfocándose en contenido lifestyle que resaltaba un aparente bienestar económico.

Sus publicaciones incluían reseñas de viajes a destinos exóticos, transformaciones físicas mediante cirugías estéticas y citas o frases que a menudo tocaban temas sensibles, como referencias a la cultura narco o estilos de vida opulentos.

Aunque no era una de las influencers más masivas, su audiencia apreciaba el glamour que proyectaba, con videos que acumulaban vistas y comentarios sobre su familia y rutinas diarias.

En sus últimas publicaciones, compartía momentos familiares y promociones de productos de belleza, manteniendo un perfil activo hasta días antes de su desaparición. Su carrera se centraba exclusivamente en TikTok, donde no solo entretenía, sino que también generaba debate por sus declaraciones provocativas.