Pelea de Gerardo Fernández Noroña y Alito Moreno, narrada por Julio César Chávez, el Zar Aguilar y Eduardo Lamazón; la joya de El Duende Preguntón AUDIO

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Pelea de Alito y Noroña, narrada por Julio César Chávez y el Zar Aguilar

La pelea que protagonizaron el miércoles, Alejandro Moreno, Líder Nacional del PRI y Gerardo Fernández Noroña, quien hasta ayer era Presidente del Senado, le ha dado al vuelta al mundo en un hecho bochornoso que marca el contexto actual en el que vive y se maneja México.

Dos de los personajes más importantes y poderosos del país, un hombre lesionado, culpabilidades cruzadas y un video que no para de circular en las redes sociales.

Memes, edits, burlas y señalamientos están a la orden del día, pero lo que todos pedían, lo que muchos anhelaban, este jueves se ha hecho realidad en Así Las Cosas de W Radio con Carlos Loret de Mola.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Alejandro Moreno responde a Noroña: “No nos van a callar”

LA PELEA DE “ALITO” Y NOROÑA, NARRADA POR JULIO CÉSAR CHÁVEZ, CARLOS AGUILAR Y EDUARDO LAMAZÓN

Para abrir la emisión del jueves, El Duende Preguntón y su talento de imitar casi cualquier voz, hizo realidad lo que las redes sociales pedían.

Tres de las voces más icónicas del boxeo en México y que por ańos hicieron de sus transmisiones de TV una tradición, Carlos Aguilar, Eduardo Lamazón y el gran Campeón Mexicano, Julio César Chávez, le pusieron aún más sabor al pleito de "Alito“ y Noroña.

Seis minutos de improvisación pura, talento, imitaciones y muchas risas que dejaron uno de los mejores momentos del año en W Radio.

Te dejamos el audio completo para que disfrutes al igual que lo hizo Areli Paz, Carlos Loret de Mola y miles de radioescuchas que inundaron las redes sociales de mensajes para El Duende.

Pelea de Alito y Noroña, narrada por Julio César Chávez y el Zar Aguilar Mostrar Opciones Play/Pause 05:54 Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles