Pelea de Gerardo Fernández Noroña y Alito Moreno, narrada por Julio César Chávez, el Zar Aguilar y Eduardo Lamazón; la joya de El Duende Preguntón AUDIO

Luego del caos del miércoles en el Senado, cuando Gerardo Fernández Noroña y Alito Moreno se agarraron a golpes, este jueves en Así las Cosas con Carlos Loret de Mola, se logró lo que muchos pedían: Que la pelea fuera narrada por los más famosos del boxeo en México. Te dejamos la joya de El Duende Preguntón.

Carlos Salas

La pelea que protagonizaron el miércoles, Alejandro Moreno, Líder Nacional del PRI y Gerardo Fernández Noroña, quien hasta ayer era Presidente del Senado, le ha dado al vuelta al mundo en un hecho bochornoso que marca el contexto actual en el que vive y se maneja México.

Dos de los personajes más importantes y poderosos del país, un hombre lesionado, culpabilidades cruzadas y un video que no para de circular en las redes sociales.

Memes, edits, burlas y señalamientos están a la orden del día, pero lo que todos pedían, lo que muchos anhelaban, este jueves se ha hecho realidad en Así Las Cosas de W Radio con Carlos Loret de Mola.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Alejandro Moreno responde a Noroña: “No nos van a callar”

LA PELEA DE “ALITO” Y NOROÑA, NARRADA POR JULIO CÉSAR CHÁVEZ, CARLOS AGUILAR Y EDUARDO LAMAZÓN

Para abrir la emisión del jueves, El Duende Preguntón y su talento de imitar casi cualquier voz, hizo realidad lo que las redes sociales pedían.

Tres de las voces más icónicas del boxeo en México y que por ańos hicieron de sus transmisiones de TV una tradición, Carlos Aguilar, Eduardo Lamazón y el gran Campeón Mexicano, Julio César Chávez, le pusieron aún más sabor al pleito de "Alito“ y Noroña.

Seis minutos de improvisación pura, talento, imitaciones y muchas risas que dejaron uno de los mejores momentos del año en W Radio.

Te dejamos el audio completo para que disfrutes al igual que lo hizo Areli Paz, Carlos Loret de Mola y miles de radioescuchas que inundaron las redes sociales de mensajes para El Duende.

