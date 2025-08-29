Congreso inicia periodo ordinario con informe de Sheinbaum y debate sobre extorsión

El próximo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión comenzará este lunes 1 de septiembre a las 17:00 horas en el Palacio Legislativo de San Lázaro. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Todo está listo para el inicio del próximo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, que comenzará este lunes 1 de septiembre a las 17:00 horas en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Antes, a las 16:00 horas, se prevé una reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para revisar los temas que se abordarán en la primera semana de septiembre, entre ellos la nueva ley sobre extorsión.

Informe presidencial y posicionamientos

La sesión de Congreso General reunirá a los 128 senadores y 500 diputados federales, quienes recibirán a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encargada de entregar el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La funcionaria no emitirá discurso alguno, y tras su salida, los grupos parlamentarios fijarán sus posicionamientos políticos. Posteriormente, los senadores regresarán a sus instalaciones.

Reforma en materia de extorsión

Concluida la apertura, dará inicio una segunda sesión solo con los diputados, quienes darán trámite a la reforma en materia de extorsión, que será discutida y votada en el Pleno el martes 2 de septiembre a las 11:00 horas.

Actividades previas

El domingo 31 de agosto, a las 17:00 horas, se realizará la sesión previa en la que se designará a la nueva Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que corresponderá encabezar al PAN. Se perfila que la diputada Kenia López Rabadán asuma la presidencia.

Por su parte, este sábado 30 de agosto a las 9:00 horas, los diputados de Morena iniciarán su reunión plenaria en San Lázaro junto con titulares de diversas dependencias. Están invitados los secretarios de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; de Bienestar, Ariadna Montiel; de Hacienda, Edgar Amador; y de Economía, Marcelo Ebrard.

También asistirán la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, y la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos.

ahz.

