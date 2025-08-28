Legionarios de Cristo: Así ‘obligaban’ a los niños y niñas en México a venerar a Marcial Maciel; una actriz de Televisa destapó los horrores que vivió

Con la llegada de el documental ‘El Lobo de Dios’ de HBO, que narra el ascenso, los crímenes y la caída de Marcial Maciel, líder de los Legionarios de Cristo, de a poco han ido saliendo a la luz, revelaciones y testimonios de personas que vivieron de cerca lo que fueron los tiempos de adoctrinamiento y abusos por parte de esta congregación.

Una de ellas corrió a cargo de la popular actriz e influencer Nashla Aguilar, que, en el marco del estreno de la serie, contó sus propias vivencias dentro de uno de los colegios de los Legionarios, que, por años, acapararon la educación de la elite en México.

Aguilar confirma que una gran ‘obligación’ en el colegio, era la veneración a la persona y a la imagen de Marcial Maciel, sin importar lo que en el mundo exterior se dijera de él, además de lo que ella llama un ‘Coco Wash’ a los alumnos, respecto a la religión y otros temas esenciales dentro de la escuela de los Legionarios.

INSTITUTO GODWIN, UNO DE LOS ‘REFUGIOS’ DE MARCIAL MACIEL

El Instituto Godwin fue un colegio privado católico para niñas, fundado en 1975 en la Ciudad de México , en lo que fue una de las primeras fortalezas que Maciel adquirió en la década de los 70s y donde empezó a forjar su imperio junto a los Legionarios de Cristo.

Este instituto formaba parte de la red educativa de la Legión, conocida como Semper Altius (“Siempre Más Alto”), que implementaba un modelo de formación integral basado en principios del humanismo cristiano, con énfasis en la educación bilingüe, valores morales y apostolado, alineado con el Movimiento Regnum Christi.

Estaba ubicado en la colonia Toriello Guerra (calle Del Río 4), en el sur de la Ciudad de México, y se consideraba una institución de élite, frecuentada por familias de alto poder adquisitivo, incluyendo hijos de empresarios y figuras públicas como los Slim o políticos.

Instituto Godwin de los Legionarios de Cristo Ampliar

ALABAR A MARCIAL MACIEL: Primera regla en los Legionarios

Más allá del dinero, la élite o lo exclusivo que pudo llegar a ser el colegio, al pertenecer a la congregación de los Legionarios de Cristo, la prioridad era alabar y respetar la imagen de Marcial Maciel, sin importar las investigaciones y acusaciones que por ańos cargo sobre abuso de nińos.

“Hoy voy a dar mi opinión sobre Marcial Maciel y, como todo el tema de los legionarios. Yo iba en el Godwin, que fue una de las escuelas que él fundó, y que ahora me vengo enterando que era la mansión donde él vivía antes de que eso se hiciera una escuela. O sea, era una cuadra entera”, empezó a relatar Nashla en un Tiktok

Alabanzas y llamarlo ‘Padre’ era vital en el Godwin y en todos los otros colegios de los Legionarios, donde él mismo Maciel se paraba de vez en cuando

“Lo vi alguna vez, sí. Nos hacían alabarlo, güey, echarle porras cuando él iba a visitarnos. Imagínense que nos hacían alabar a este brother, güey, y llamarlo nuestro padre cuando nos refiriéramos a él. O sea, en retrospectiva puedo decir que estábamos como dentro de una secta y what the fuck?. Te hacen coco wash. Tremendas cosas hicieron el día que este güey falleció. O sea, no sabes cómo, cómo lo honran”.

Aguilar dice que los niños que crecieron en estos colegios, lo hicieron bajo una doctrina muy alejada de la realidad y muy cerrada al mundo moderno, apartado de toda norma religiosa, por lo que es difícil salir de ese tipo de sectas.

Debido a la caída en la matrícula, atribuida a los escándalos de Maciel expuestos desde 2006 y la pérdida de confianza de los padres, el Godwin se fusionó en 2017 con el Colegio CEYCA (otro plantel legionario para varones cercano). Finalmente, en 2021, la Red Semper Altius cerró ambas instituciones por baja inscripción y expectativas de recuperación nulas, después de 15 años de declive.

El cierre coincidió con investigaciones financieras de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre la Legión y sus vínculos con figuras políticas.

OTRAS ESCUELAS DE LOS LEGIONARIOS DE CRISTO

Las escuelas en la Ciudad de México que han pertenecido o pertenecen a los Legionarios de Cristo, a través de su red educativa Semper Altius (antes conocida como Red de Colegios Mano Amiga y otros), son las siguientes: