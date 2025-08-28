ICE reitera recompensa de 10 mdd por información de Alfredo Guzmán, hijo de ‘El Chapo’

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) reforzó la búsqueda de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias “El Alfredillo”, uno de los líderes de Los Chapitos y heredero de una facción del Cártel de Sinaloa.

$10M REWARD for information leading to the arrest/conviction of Ivan Jesus Alfredo Guzmán Salazar — son of the notorious Joaquin “El Chapo” Guzman Loera.



He and his brothers – the “Chapitos” – took over the El Chapo’s faction of the Sinaloa Cartel, and he should be considered… pic.twitter.com/Wxse3cgLZr — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) August 28, 2025

¿Quién es ‘El Alfredillo’ dentro del Cártel de Sinaloa?

“El Alfredillo” y sus hermanos, conocidos como Los Chapitos, asumieron el control del Cártel de Sinaloa tras el arresto de su padre, Joaquín “El Chapo” Guzmán. Las autoridades lo consideran armado y extremadamente peligroso.

“Él y sus hermanos, los “Chapitos”, tomaron el control de la facción de El Chapo en el Cártel de Sinaloa, y debe ser considerado armado y peligroso. Contáctenos al 520-335-7315″. —

Delitos y recompensa millonaria

‘El Alfredillo’ es acusado de conspiración para poseer, importar y exportar drogas, cargos que lo llevaron a ser incluido por la Administración de Control de Drogas (DEA) en la lista de los 10 delincuentes más buscados desde 2018.

La recompensa de 10 millones de dólares refleja la presión de Estados Unidos por desmantelar el liderazgo del Cártel de Sinaloa y capturar a los hijos de “El Chapo”, quienes mantienen un control clave en el tráfico de drogas hacia el país vecino.

