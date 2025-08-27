;

Volcán Chichonal: Protección Civil refuerza monitoreo por actividad volcánica y restringe acceso a esta zona

Científicos e investigadores han alertado por el incremento de la actividad volcánica y piden a los habitantes mantenerse al tanto

Las autoridades correspondientes han lanzado un llamado a todos los habitantes de Chiapas que se encuentren cerca del Volcán Chichonal que se mantengan alerta debido al incremento de la actividad volcánica. Te contamos lo que se sabe hasta el momento sobre esta información.

Volcán Chichonal en Chiapas aumenta su actividad volcánica

Protección Civil de Chiapas ha mencionado que se han dado a la tarea de asistir al Grupo de Trabajo del monitoreo del Volcán Chichonal debido a que se mantiene la vigilancia, análisis y comportamiento por su incremento en la actividad volcánica. Es por eso que exhortan a la población a mantenerse protegidos y al tanto de cualquier semáforo de actividad volcánica que pueda cambiar.

De acuerdo a los expertos, este grupo lo integra el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), el Instituto de Geofísica de la UNAM, el Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambios Climáticos de la Unicach, Protección Civil Chiapas, entre otros. Esto con el fin de analizar y evaluar las condiciones físicas, morfológicas y geoquímicas del volcán Chichonal.

Gracias a esos estudios, se determinó que el volcán presenta cambios en su suelo, lo que hace posible que estos procesos de actividad volcánica incrementen. Debido a ello, se reforzará el monitoreo para dar seguimiento a la evolución y a la posible reactivación de éste.

¿Qué medidas se tomarán para evitar incidentes en el Volcán Chichonal?

Las autoridades mencionan que las acciones para evitar que haya fatales desastres en la zona son:

  • Restricción al interior del cráter
  • Monitoroeo las 24 hrs por especialistas
  • Se mantienen en sesión permanente el grupo de trabajo
  • Se implementa una campaña de difusión constante a visitantes y comunidades cercanas sobre las medidas preventivas

Por lo que las zonas con mayor riesgo y que se mantienen alerta son:

  • Chapultenango
  • Pichucalco
  • Ixtacomán
  • Ostuacán
  • Sunuapa
  • Francisco León

Así que si estás por la zona, recuerda seguir las recomendaciones del personal experto y autorizado, así como informarte de fuentes oficiales.

