Captan luces extrañas saliendo del Volcán de Colima; autoridades investigan qué podría ser

En redes sociales, circula un video en donde se pueden ver unas luces extrañas saliendo del Volcán de Colima que se confirmó que sucedió el lunes 19 de mayo; las luces se pueden distinguir por salir del volcán y dirigirse al cielo. Autoridades indagan qué podría ser.

¿Qué son las luces extrañas que se ven del Volcán de Colima?

De acuerdo con la cuenta oficial de Webcams México, en la red social ‘X’, publicaron un video donde se pueden ver luces que salen de abajo hacia arriba y se dirigen a la izquierda se encaminan al cielo.

Estas imágenes tienen la hora marcando las 00:35 horas, lo que indica que al inicio de la madrugada del 19 de mayo, ocurrieron estos hechos. Se puede ver un cielo completamente oscuro y una toma fija del Volcán de Colima (o también conocido como Volcán de Fuego) donde de repente, unas bolitas luminosas surgen desde la parte baja de éste y no tardan mucho en dirigirse al cielo hasta que desaparecen repentinamente.

Lo más extraño de esto es que sólo se puede ver más no escuchar. No hay explosiones, no hay sonido ni algún otro indicador que señale actividad volcánica, por lo que no existe una explicación precisa de lo que sucedió en este momento.

Es importante mencionar que el Volcán de Fuego es uno de los volcanes activos en el país, por ende, se investiga primero si ha sido una erupción o si realmente sale del cráter de éste. Las autoridades mencionaron que ya se encuentran en indagaciones para esclarecer dichas imágenes, sin embargo, ellos tampoco dejaron pasar su extrañeza.

El suceso causó conmoción en redes sociales, alimentando muchas teorías sobre si pueden ser brujas, extraterrestres o incluso cohetes, pero entre tanto dicho, las autoridades declararon que ya están investigando el caso para saber más al respecto.

