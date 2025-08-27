¡Ten cuidado! Estas son las multas y sanciones por ‘apartar’ lugares en calles de CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) junto con las autoridades correspondientes de cada alcaldía, pondrán en marcha la reforma a la Ley de Cultura Cívica, la cual propone multas y sanciones por ‘apartar’ lugares en las calles de la CDMX. Te decimos a partir de cuándo entra en vigor, cuánto tendrías que pagar y más.

¿Cuáles son las multas y sanciones por ‘apartar’ lugar en la CDMX?

De acuerdo a la Ley de Cultura Cívica, se considera como una falta grave apartar lugares en la vía pública, por ende, se multará y sancionará hasta con arresto a quienes lo hagan y permitan. Entre las sanciones se encuentran:

Arresto : de 24 a 36 horas

: de 24 a 36 horas Multas económicas : éstas irán desde los $1244 hasta los $4525 con base en la gravedad de la infracción

: éstas irán desde los $1244 hasta los $4525 con base en la gravedad de la infracción Escalada penal: En caso de que se hagan amenazas o agresiones de cualquier tipo, se procederá legalmente

Multas y sanciones por apartar lugar en CDMX Ampliar

¿Cuándo entra en vigor?

Las autoridades correspondientes mencionan que será en septiembre de 2025 cuando entre en vigor. Aunque muchas personas se opusieron a dicha reforma, no se llegó a un acuerdo con el gobierno.

Asimismo, muchas otras se preguntan qué pasará con los franeleros, ya que este tipo de personas, cuentan solamente con ese tipo de ingresos económicos. Para ello, el gobierno mencionó que no se quitarán a los franeleros, sin embargo, ofrecerán capacitaciones y proyectos productivos por parte de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, buscando así generar oportunidades para esta población.

Así que si dejas un bote o una cubeta para apartar tu lugar en CDMX, deberás tomar en cuenta lo anterior para poder estacionarte en la vía pública.

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¿Pueden sancionarte por alimentar a perritos de la calle? Esta es la multa que tendrías que pagar