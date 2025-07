¿Te pueden sancionar por manejar con música a todo volumen? Esto tendrías que pagar de multa

Conducir mientras escuchas tu música favorita es algo que muchos disfrutan. Sin embargo, hacerlo con el volumen a tope puede terminar costándote una multa por manejar con música a todo volumen.

Sí, así como lo lees, si el sonido de tu coche es tan fuerte que se escucha a varias calles de distancia, podrías enfrentarte a una sanción que va desde los $565 hasta los $1,131 pesos. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber para evitar que tu carro se convierta en una “discoteca móvil”.

¿De cuánto es la multa por manejar con música a todo volumen?

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece que manejar con música a todo volumen puede ser considerado como contaminación auditiva. Según el artículo 38, inciso II, letra “F”, no se puede generar ruidos excesivos con el vehículo, ya sea por las bocinas o por cualquier otro medio.

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¿Existe una edad límite para conducir en México? Esto dice la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial

En 2025, la multa por manejar con música a todo volumen va de 5 a 10 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que en este año es de 113.14 pesos. Esto significa que si te cachan con el volumen al máximo, la multa puede ir desde 565.70 pesos hasta 1,131.40 pesos. Además de pagar la multa, perderás un punto en tu licencia de conducir. ¡Así que piénsalo dos veces antes de poner el volumen a todo lo que da!

Multas por conducir con volumen alto / Eleganza Ampliar

Sanciones por escuchar música con volumen alto mientras conduces

Las sanciones por escuchar música alto no son solo una cuestión de dinero, también buscan promover una conducción más segura. El ruido excesivo puede poner en peligro la seguridad vial, y el reglamento también contempla otras infracciones relacionadas con el ruido, como:

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¿La licencia de conducir permanente desaparecerá? Esto se sabe sobre su posible eliminación en CDMX 2025

Tocar el claxon sin justificación : Si usas el claxon para saludar o presionar a otro conductor, también podrías ser multado.

: Si usas el claxon para saludar o presionar a otro conductor, también podrías ser multado. Modificación del sistema de escape del auto: Si le haces cambios a tu auto para que suene más fuerte de lo normal, también te pueden aplicar una sanción.

En estos casos, las multas por manejar con música a todo volumen o por otros ruidos excesivos pueden llegar hasta 30 UMAs, lo que equivale a $3,394.20 pesos en 2025.

Multa por conducir con volumen alto / Eric Audras Ampliar

¿Por qué se considera “malo” manejar con la música tan alta?

Aunque escuchar música alta en el carro puede parecer inofensivo, hacerlo puede tener consecuencias graves para la seguridad. Aquí te dejamos algunas razones por las que no es buena idea:

Distracción auditiva : Si la música está muy fuerte, podrías no escuchar la bocina de otros vehículos, un accidente cercano, o cualquier ruido que pueda indicarte que algo no está bien.

: Si la música está muy fuerte, podrías no escuchar la bocina de otros vehículos, un accidente cercano, o cualquier ruido que pueda indicarte que algo no está bien. No escuchar a las autoridades : Si un oficial de tránsito te da alguna indicación, como pararte, podrías no oír su silbato si el volumen está al máximo, lo que podría traer sanciones adicionales.

: Si un oficial de tránsito te da alguna indicación, como pararte, podrías no oír su silbato si el volumen está al máximo, lo que podría traer sanciones adicionales. Ignorar alertas de emergencia : Las sirenas de ambulancias, patrullas o camiones de bomberos son vitales en emergencias. Si la música está muy alta, podrías no escucharlas y obstruirles el paso.

: Las sirenas de ambulancias, patrullas o camiones de bomberos son vitales en emergencias. Si la música está muy alta, podrías no escucharlas y obstruirles el paso. Fatiga auditiva y menor tiempo de reacción: El volumen alto puede generar estrés y fatiga, lo que afectaría tu capacidad de reacción ante cualquier eventualidad en la carretera.

TAMBI É N PUEDES LEER: Así pueden cancelarte la licencia de conducir permanente en CDMX en 2025

Aunque no está prohibido disfrutar de tu música favorita mientras conduces, hacerlo con el volumen muy alto no solo te pone en riesgo de una multa por manejar con música a todo volumen, sino que también puede ser un peligro para ti y para los demás en la vía. Si realmente necesitas disfrutar de tus canciones, asegúrate de mantener el volumen a un nivel que no interfiera con tu capacidad para conducir de manera segura.

Recuerda que, además de la multa, podrías perder puntos en tu licencia y contribuir al ruido innecesario en las calles.

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¡Tómalo en cuenta! Esta es la fecha límite para tramitar la licencia de conducir permanente