Beatriz Gutiérrez Müller entre aspirantes a la rectoría de la BUAP

La Comisión de Auscultación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) informó que recibió nueve propuestas de candidatos para la renovación de la rectoría en el período 2025-2029.

Entre las propuestas destaca la de la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien podría contender en el proceso universitario.

Cedillo buscará la reelección

En la lista de aspirantes también se encuentra la actual rectora, Lilia Cedillo Ramírez, quien busca la reelección por un nuevo periodo de cuatro años al frente de la máxima casa de estudios en Puebla.

La Comisión detalló que en los próximos días revisará la documentación de los aspirantes para definir a los candidatos que cumplan con los requisitos establecidos y que podrán participar formalmente en el proceso interno.

El proceso de renovación de rectoría de la BUAP se llevará a cabo bajo los lineamientos establecidos en su normatividad, y culminará con la designación del nuevo titular para el periodo 2025-2029.

