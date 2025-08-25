Sheinbaum reconoce autonomía de Banxico en su 100 aniversario y respalda su papel ante la incertidumbre

El Banco de México ha sido guardián de estabilidad y garante de nuestra soberanía económica, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó este miércoles el papel del Banco de México (Banxico) como guardián de la estabilidad y garante de la soberanía económica, durante la ceremonia por el centenario de la institución financiera.

Sheinbaum sostuvo que la autonomía del banco central ha permitido a México sortear tiempos de incertidumbre, crisis internacionales y transformaciones profundas en el orden económico mundial.

“El Banco de México seguirá siendo pilar de nuestra fortaleza económica en el futuro”, afirmó la mandataria.

Reconocimiento al papel de Banxico en tiempos de incertidumbre

La jefa del Ejecutivo subrayó que, en un entorno marcado por la nueva política arancelaria del gobierno de Estados Unidos, las decisiones de Banxico han sido determinantes para proteger el ingreso de las familias mexicanas, reducir la volatilidad cambiaria, impulsar la inversión y mantener finanzas públicas sostenibles.

En su intervención, el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, coincidió en que el país enfrenta una etapa de desafíos inéditos, como la inflación global, la fragmentación comercial y la volatilidad de materias primas. Subrayó que la coordinación entre Banxico y Hacienda ha permitido preservar déficits moderados y responder eficazmente a choques externos sin comprometer la estabilidad macroeconómica.

Banxico anuncia posibles recortes a la tasa de interés

Por su parte, la gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, recordó que la institución ha sorteado con éxito crisis como la de 2008, las presiones inflacionarias de 2014-2017 y los efectos de la pandemia en 2021.

Rodríguez Ceja adelantó que se valorarán recortes adicionales a la tasa de referencia, tras la reducción reciente de 25 puntos base, con el objetivo de que la inflación general converja de manera ordenada al 3%.

“Las acciones que se implementen estarán alineadas con la estabilidad de precios y el bienestar de la población”, aseguró la gobernadora del banco central.