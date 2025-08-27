Bajó la pobreza, pero hubo rezago en salud y educación: Consorcio por la Medición y la Evidencia
Aunque se redujo la pobreza en México, especialistas advirtieron que las personas sin acceso a la salud aumentaron de 20.1 millones en 2018 a 44.5 millones en 2024
El Consorcio por la Medición y la Evidencia aseguró que, si bien hubo reducción de la pobreza en México en los últimos siete años, también se registraron retrocesos en el acceso a salud, agua y en el rezago educativo.
Aumentó la falta de acceso a la salud
En su postura sobre los resultados de la Medición de la Pobreza 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Consorcio indicó que la pobreza en México se redujo.Sin embargo, los especialistas enfatizaron que salud y educación son los sectores más desprotegidos. Señalaron que las personas sin acceso a la salud pasaron de 20.1 millones en 2018 a 44.5 millones en 2024.
TE PUEDE INTERESAR:
En tanto, el rezago educativo pasó de 23.5 millones a 24.2 millones de personas en el mismo periodo.
Propuesta de medición transparente
Los especialistas subrayaron que, en general, las carencias sociales de las personas pobres no se modificaron, pese a la reducción en la pobreza.
El Consorcio propuso mantener la colaboración con el INEGI para garantizar una medición de la pobreza transparente y comparable. También reconoció el profesionalismo y capacidad técnica del Instituto en el manejo de la información y la importancia de preservar el acervo histórico del extinto Coneval.
Síguenos en Google News y encuentra más información
RSU