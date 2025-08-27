Así puedes cancelar una hipoteca del Infonavit en 2025 / SuikaArt

¿Necesitas cancelar tu hipoteca del Infonavit? Pues aquí te explicamos cómo hacerlo, pues es un proceso que te permitirá que tu casa sea solo tuya, pero ojo, porque hay algunos detalles que debes tomar en cuenta para completarlo.

A continuación, te explicamos de qué va este trámite.

¿Cómo cancelar mi hipoteca del Infonavit en 2025?

De acuerdo con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, primero necesitas haber terminado de pagar tu crédito y, una vez que tu saldo esté en ceros (lo cual puedes confirmar desde tu cuenta Infonavit), ya puedes iniciar el trámite.

Por lo que, primero, tienes que confirmar que tu saldo esté en ceros, después podrás seguir los siguientes pasos:

Infonavit. Ampliar

Imprime tu aviso de suspensión.

Este documento lo descargas también desde tu cuenta y deberás entregarlo en tu empresa para que dejen de descontarte el pago del crédito.

Solicita tu carta de cancelación de hipoteca.

Desde tu cuenta Infonavit puedes hacer el trámite y, de paso, revisar si tienes pagos excedentes para pedir la devolución.

Libera las escrituras de tu propiedad.

Este último paso lo haces por tu cuenta y deberás cubrir los gastos de todo el proceso y trámite.

Al concluir con todo el proceso, la cancelación queda lista y la propiedad pasa a ser totalmente tuya.

