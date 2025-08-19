Nuevos requisitos Infonavit: ¿Cuáles son y cuántos puntos necesitan los derechohabientes para pedir un crédito de vivienda en 2025?

Nuevos requisitos Infonavit 2025: ¿Cuántos puntos se necesitan para solicitar un crédito de vivienda? / Kyle Little

Recientemente, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores anunció cambios muy importantes en los requisitos para obtener un crédito de vivienda. Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el director del organismo, Octavio Romero Oropeza, presentó el nuevo modelo T100.

A continuación, te explicamos cómo es que quedaron estos nuevos cambios.

Avanzamos con el programa Vivienda para el Bienestar. https://t.co/PN09c34Vf3 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 18, 2025

¿Cuáles son los nuevos requisitos del Infonavit en 2025?

De acuerdo con Octavio Romero, el nuevo modelo para otorgamiento de crédito establece que ahora:

Solo necesitas 100 puntos para calificar.

El cumplimiento de la empresa ya no afecta al crédito del trabajador.

No existe penalización, se otorga el 100% del crédito.

El Buró de Crédito solo se consulta para verificar que no tengas otro crédito de vivienda vigente.

Todos los trabajadores que ganen menos de 2 salarios mínimos (18,718 pesos mensuales) podrán solicitar el crédito.

A diferencia del esquema anterior, se calificaba también a la empresa, el puntaje requerido era mucho más alto y, en caso de no alcanzarlo, se otorgaba solo un porcentaje del crédito.

¿Cómo pedir un crédito Infonavit con los nuevos requisitos?

El trámite es sencillo y se realiza en la página de Infonavit. Al ingresar, encontrarás una ventana con el siguiente mensaje: “La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instruyó la construcción de vivienda para derechohabientes que ganan hasta 2 salarios mínimos y no tienen casa propia. ¿Cumples con estos requisitos y te interesaría comprar una de estas viviendas?”

Si le das clic en el “Sí”, el sistema iniciará automáticamente la precalificación de tu crédito.

