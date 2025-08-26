Verificación Vehicular en Edomex 2025: Fecha del último día para autos con engomado amarillo para hacer el trámite en agosto.

Agosto se va, y si todavía no has hecho tu Verificación Vehicular en el Estado de México, todavía es buen momento para que te des prisa, principalmente si es que tu auto cuenta con engomado amarillo y terminación de placas 5 o 6, porque ya están contra reloj para cumplir con el trámite.

¿Qué documentos necesito para verificar mi vehículo en Edomex?

Para poder verificar, deberás presentar:

Identificación oficial vigente.

Comprobante de la última verificación o pago de multa en caso de no haberla realizado.

Tarjeta de circulación.

Además, si tu auto es nuevo, también deberás de llevarte una copia de la factura.

¿Dónde agendo cita para verificar mi carro en el Edomex?

Las citas se agendan en: https://citaverificacion.edomex.gob.mx/RegistroCitas/

Ahí puedes escoger el verificentro, elegir la fecha, hora, y confirmar el registro. Sin embargo, toma en cuenta que los verificentros operan de lunes a viernes de 8:00 de la mañana hasta las 19:00 horas, y los sábados de 8:00 a 15:00 horas.

Precios de la Verificación Vehicular en Edomex

De acuerdo con las tarifas vigentes desde el 1 de febrero de 2025, los precios son

Holograma tipo 2: $453 pesos

Holograma tipo 1: $453 pesos

Holograma 0: $566 pesos

Holograma 00: $1,131 pesos

Holograma exento: Gratis

🟡🚗📢🚘 ¡Últimos días!

Si tu vehículo porta placas terminación 5 o 6, la verificación vence el 30 de agosto.

📅 Ese día también concluye el beneficio para condonación del 100% de la multa por verificación extemporánea en engomados amarillo

👉 https://t.co/C0xN4Whthx pic.twitter.com/LGELgCVVZV — Control de la Contaminación Atmosférica (@DGPCCA_Edomex) August 26, 2025

Calendario de verificación vehicular Edomex 2025 del Segundo Semestre

Así quedan los plazos según el color del engomado y la terminación de placas:

Engomado amarillo (terminación 5 o 6): julio-agosto. Fecha límite: 30 de agosto.

Engomado rosa (terminación 7 u 8): agosto-septiembre. Fecha límite: 30 de septiembre.

Engomado rojo (terminación 3 o 4): septiembre-octubre. Fecha límite: 31 de octubre.

Engomado verde (terminación 1 o 2): octubre-noviembre. Fecha límite: 29 de noviembre.

Engomado azul (terminación 9 o 0): noviembre-diciembre. Fecha límite: 31 de diciembre.

