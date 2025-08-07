Verificación Vehicular en Edomex 2025: ¿Quiénes NO pagan el trámite en agosto 2025?

Arranca agosto, un nuevo mes y sí, los trámites nunca se acaban. Uno de los más importantes para quienes tienen coche en el Estado de México es la verificación vehicular y si aún no sabes si te toca pagar o no, aquí te contamos quiénes pueden hacer el trámite totalmente gratis y quiénes sí tendrán que desembolsar un par de billetes.

¿Quiénes verifican GRATIS en el Edomex este agosto?

De acuerdo con las tarifas vigentes para este año, las personas que cuenten con holograma “Exento” pueden hacer su trámite de verificación completamente gratis. Así que si tienes la Constancia Tipo E, ya te libraste del gasto.

Engomado rosa + terminación 7 u 8 = verificación en agosto y septiembre. ¡Cumple a tiempo y evita sanciones! Cita obligatoria en 👉 https://t.co/C0xN4Whthx#VerificaciónEdoMéx2025 pic.twitter.com/0yutFvrvHS — Control de la Contaminación Atmosférica (@DGPCCA_Edomex) August 7, 2025

¿Quiénes sí deben pagar la verificación vehicular?

Por otro lado, estos son los costos de verificación para quienes tienen otros tipos de hologramas:

Holograma 1 y 2: $453 pesos

Holograma 0: $566 pesos

Holograma 00: $1,131 pesos

Y si por alguna razón no has verificado tu coche desde el segundo semestre de 2023, es decir, llevas más de un año con el trámite pendiente, podrías recibir una condonación del 100% en la multa por verificación extemporánea.

Ojo, no aplica para todos. Solo para vehículos que tengan su último holograma de verificación correspondiente al segundo semestre de 2023 o anterior, y no hayan realizado ningún trámite de reemplacamiento o cambio de placas durante 2024 o 2025.

¿Qué documentos necesitas para verificar tu carro en Edomex?

Antes de lanzarte al verificentro más cercano, asegúrate de tener a la mano estos documentos:

Identificación oficial vigente

Tarjeta de circulación

Comprobante de la última verificación o del pago de la multa (si aplica)

Si tu coche es nuevo, también lleva una copia de la factura

Pero eso sí, no podrás verificar si no tienes al corriente el pago de la tenencia, así que revisa esto antes de sacar tu cita.

