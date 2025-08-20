Policía preventivo podría ir a reclusorio por homicidio doloso en la alcaldía Venustiano Carranza

Un policía preventivo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) continúa bajo custodia del Ministerio Público luego de haber privado de la vida a un joven motociclista en la colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con las primeras indagatorias, los hechos ocurrieron este martes en un punto de revisión sobre avenida Galindo y Villa, casi esquina con Fray Servando Teresa de Mier, cuando los tripulantes de una motocicleta discutieron con dos agentes que no pertenecen a la Subsecretaría de Tránsito.

El altercado escaló a una riña entre padre e hijo contra los uniformados, luego de que los motociclistas se negaran a entregar sus documentos. Durante la pelea, el oficial disparó a corta distancia contra el joven de 21 años, impactándolo en la cabeza aun cuando ya estaba de espaldas. La víctima fue trasladada al Hospital Balbuena, donde falleció horas más tarde.

Investigación por homicidio doloso y abuso de autoridad

Tras la agresión, el oficial responsable fue detenido por sus propios compañeros, junto con el arma de cargo. Tanto él como el policía que lo acompañaba quedaron a disposición de la autoridad ministerial, que definirá su situación jurídica.

En paralelo, la Dirección General de Asuntos Internos integró una carpeta de investigación administrativa y colabora con el Ministerio Público, mientras peritos analizan dictámenes por los delitos de abuso de autoridad y homicidio doloso, dado que la víctima no portaba arma alguna.

La SSC informó que continuará brindando información conforme avancen las investigaciones y reiteró su compromiso con el esclarecimiento de los hechos.

Síguenos en Google News y mantente informado