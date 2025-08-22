Donald Trump y la Guardia Nacional patrullarán Washington D.C. para combatir la criminalidad

En una jugada polémica y de alto impacto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que este jueves por la noche saldrá a patrullar las calles de Washington D.C., acompañado de la Guardia Nacional.

Esta acción forma parte de su plan para federalizar la seguridad en la capital estadounidense y combatir lo que él considera un aumento de la criminalidad, aunque las autoridades locales han señalado que los niveles delictivos no han alcanzado dimensiones alarmantes.

¿Es cierto que Donald Trump patrullará las calles junto a ICE?

Sí, es cierto. En una entrevista con el programa ‘The Todd Starnes Radio Show’, Donald Trump confirmó que se unirá a la Policía y al Ejército en las patrullas nocturnas. En sus declaraciones, el mandatario elogió a la Guardia Nacional, asegurando que han realizado un trabajo “fantástico” desde su despliegue en la ciudad la semana pasada.

Aunque no se han dado detalles específicos sobre cómo se coordinarán las acciones, un funcionario de la Casa Blanca mencionó que los planes finales serán revelados en breve.

El despliegue de la Guardia Nacional y la presencia de Donald Trump en las calles forman parte de una estrategia para frenar lo que él considera una creciente ola de criminalidad, especialmente relacionada con grupos violentos y personas en situación irregular.

ICE special agents and U.S. Park Police are conducting enforcement operations in Washington, D.C. today on the national mall.



Thanks to @POTUS’s leadership, our capital city will once again become a beacon of pride and safety for all Americans. pic.twitter.com/HzRWPQReOk — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) August 13, 2025

¿Por qué está tomando Donald Trump estas decisiones?

La decisión de Donald Trump de federalizar la seguridad en Washington D.C. se basa en lo que él considera una “emergencia criminal” en la ciudad. Según el mandatario, la capital se ha convertido en un refugio para “criminales violentos”, “bandas sanguinarias”, y una serie de otros problemas sociales como la drogadicción y la indigencia.

De acuerdo con sus palabras, Washington D.C. está plagada de “turbas errantes de jóvenes desenfrenados” y necesita una respuesta firme.

Desde el despliegue de la Guardia Nacional, las autoridades han reportado más de 600 arrestos, de los cuales más de 250 fueron de migrantes en situación irregular. Aunque las cifras son alarmantes para el gobierno federal, algunos expertos y autoridades locales consideran que la situación en la ciudad no justifica una intervención de tal magnitud.

Esta medida refleja el enfoque de Donald Trump en el control de la inmigración y la seguridad, lo que ha generado controversia entre quienes lo apoyan y quienes creen que sus decisiones exacerban las tensiones raciales y sociales en Estados Unidos.

